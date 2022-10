PSG: derrière Mbappé, quels sont les plus gros contrats de l’histoire du sport?

Le Parisien a révélé ce dimanche les détails du contrat pharamineux signé par Kylian Mbappé au PSG. Un deal XXL qui serait le plus important de l’histoire du sport, devant celui de Lionel Messi au Barça et des toutes les plus grandes stars américaines.

Les montants évoqués ont de quoi donner le tournis. Le Parisien a révélé ce dimanche les détails du contrat monumental signé par Kylian Mbappé lors de sa prolongation au PSG en mai dernier. L’attaquant de 23 ans aurait paraphé un bail de deux années, plus une troisième en option (que lui seul pourrait lever). Il percevrait un salaire annuel de 72 millions d’euros brut, environ trois fois plus que ce qu’il gagnait jusqu’à présent. Le crack de Bondy toucherait également une prime à la signature de 180 millions d’euros brut, versée en trois fois (à chaque mois de juillet).

Des sommes auxquelles s’ajouteraient une prime de fidélité évolutive, versée à chaque fin de mercato estival s’il est encore au club. La première qu’il aurait reçu le mois dernier serait de 70 millions d’euros brut. Les deux suivantes seraient de 80 millions (en 2023) et 90 millions d’euros brut (2024). Au total, le contrat signé par Mbappé pourrait lui rapporter 630 millions d’euros brut sur trois ans, ce qui en ferait le plus lucratif de l’histoire, tous sports confondus. Et de loin...

Lionel Messi et Patrick Mahomes sur le podium

Selon Le Parisien, Lionel Messi serait deuxième de ce classement d’élite avec son deal négocié en 2017 au Barça (555 millions d’euros brut sur quatre ans). L’Américain Patrick Mahomes, joueur de NFL, compléterait le podium grâce à un contrat signé en 2010 avec les Chiefs de Kansas City, pour une durée nettement plus longue (510 millions d’euros brut sur dix ans).

Le boxeur américain Floyd Mayweather serait juste derrière pour son deal paraphé en 2013 avec le diffuseur Showtime, qui comprenait six combats à effectuer en trente mois (456 millions d’euros brut). Toujours en boxe, le Mexicain Canelo Alvarez aurait signé en 2018 un contrat à 370 millions d’euros brut sur cinq ans avec le service de streaming DAZN.

Le reste du top 10 serait composé de joueurs de baseball, qui ont l’habitude de négocier des contrats de très longue durée aux États-Unis (jusqu’à quatorze ans pour certains). En prenant en compte ce mode de calcul, aucun joueur de NBA ne figure parmi les dix plus gros contrats de l’histoire du sport. Idem pour la F1 ou le golf.