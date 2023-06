Sport au travail: le gouvernement veut accélérer

Avec l'élan des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'objectif est de passer de 13 à 24% d'entreprises ayant mis en place des aménagements pour la pratique sportive de leurs salariés, d'ici la fin de l'année prochaine.

Alors que les Jeux Européens du Sport d'Entreprise débutent mercredi et rassembleront plus de 7.500 participants à Bordeaux, un chiffre parle de lui-même: en France, 95% de la population adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d'activité physique. D'où la volonté du ministère des Sports de développer la pratique sportive au travail. Mais seulement 13% des dirigeants d'entreprises disent avoir déjà mis en place des aménagements en faveur de la pratique d'une activité physique, pour la plupart du temps par manque d'information ou par crainte d'une réduction du temps de travail.

L'objectif du gouvernement: que cette part monte à 24% à l'horizon de la fin de l'année 2024. Avec un argument qui parlera aux chefs d'entreprises : la pratique d'une activité physique par un salarié représente un gain de productivité tangible, en plus d'être bénéfique pour la santé des salariés et d'être un bon facteur d'attractivité. Ainsi, d'après une étude du cabinet Goodwill, la hausse de la productivité oscille entre 4,5% à 7,9% selon le niveau d'activité physique d'un salarié, de modéré à très intense. Les salariés économiseraient de leur côté entre un quart et un tiers de leur reste à charge sur leurs dépenses de santé. Pour la Sécurité sociale, le bénéfice représenterait entre 185€ et 353€ d'économie par an et par salarié, selon son niveau d'activité.

Un challenge inter-entreprise à la rentrée

D'après un baromètre du MEDEF, le principal syndicat des chefs d'entreprises, les mesures attendues par les salariés pour pratiquer une activité sportive au travail sont principalement une contribution financière de l'employeur, l'aménagement d'espaces et d'horaires dédiés à la pratique sportive.

A l'occasion d'un échange ce lundi matin avec les acteurs concernés, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a annoncé notamment le déploiement à partir du 1er juillet d'un outil développé par le MEDEF permettant aux dirigeants du secteur privé de calculer les bénéfices pour leurs entreprises de la mise en place de mesures en faveur de l'activité physique. Un référent "sport en entreprise" sera désigné au sein des conférences régionales du sport. Enfin, le député Karl Olive se voit confier une mission parlementaire sur le sujet.

De leur côté, la Fédération française du Sport en Entreprise (FFSE) et le MEDEF lanceront le 1er juillet prochain les inscriptions pour un grand challenge inter-entreprises. Les compétitions auront lieu de septembre 2023 à mai 2024 en rugby, badminton, ou basket au rythme d'une épreuve par trimestre. Les lauréats seront distingués lors d'une remise de médailles au Club France, pendant les JO de Paris 2024.