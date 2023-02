Turquie: durement touché par le séisme, le club de Hatayspor ne rejouera plus de la saison

Le club d’Hatayspor (D1 turque), basé près de l'épicentre du séisme survenu lundi au sud de la Turquie, ne reprendra pas le championnat. Mais il ne sera pas relégué.

C’est une cité aujourd’hui en ruines. Dans la province de Hatay, à quelques encablures de la frontière syrienne, la ville d’Antakya a été particulièrement touchée par le séisme survenu lundi dans le sud de la Turquie. Dans le pays, plus de 16.000 morts ont été recensés selon un dernier bilan, dont au moins 3.300 dans la région d’Hatay.

En conséquence, le gouvernement turc a annoncé la suspension des compétitions sportives, qui devraient reprendre dans le pays dans un mois. Directement impacté, le championnat national de football sera de retour les 3 et 4 mars. Mais sans le club d’Hatayspor, basé à Hatay, près de l'épicentre de la catastrophe.

Pas de relégation pour Hatayspor

"Hatayspor nous a envoyé une lettre aujourd'hui pour nous informer qu’il ne rejouerait plus cette saison. Si Gaziantep (métropole du sud-ouest de la Turquie proche de l'épicentre, ndlr) veut également se retirer du championnat, nous prévoyons de continuer avec 17 équipes", a déclaré jeudi Mehmet Büyükeksi, le président de la fédération turque. Hatayspor et Gaziantep, actuels 14e et 10e de leur championnat, ne seront pas pour autant relégués.

"Les droits de Hatayspor et du Gaziantep FC demeurent. Il est question de jouer avec 20 équipes la saison prochaine. Nous assumerons la totalité de la charge financière de Hatayspor et Gaziantep FC", a précisé un dirigeant de la fédération turque. La situation autour de Christian Atsu, attaquant de Hatayspor, reste par ailleurs terriblement incertaine.

La fédération de football du Ghana et l'ambassadrice du Ghana en Turquie avaient affirmé mardi qu’il avait été retrouvé vivant sous les décombres, au lendemain du premier séisme de magnitude 7,8. Mais le club du joueur a depuis dit non seulement ne pas avoir d'informations sur son état de santé, mais aussi ne pas savoir où il se trouve.