Viva Padel - Épisode 2 : Comment gagner un point au padel?

Deuxième épisode de notre nouveau podcast consacré au sport qui monte, le padel. Avec Head.

L’équipe de Viva Padel vous donne toutes leurs astuces pour gagner des points le plus facilement possible au padel. Comment se placer ? Quel coup faire pour terminer le point ? Quel type de volée jouer ? Comment gagner un point du fond de la piste ? Tout y passe.

Gros retour sur les championnats du monde qui se sont joués à Dubaï avec une médaille de bronze historique pour les hommes et une compétition décevante côté femme. Pour ce 2e épisode, Nicolas Paolorsi, Jean-Thomas Peyrou et Adrien Maigret accueillent Johan Bergeron, un des plus gros palmarès du padel français, qui a annoncé sa retraite sportive il y a quelques jours.