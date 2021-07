Baseball: de nombreuses armes découvertes dans un hôtel avant le All Star Game à Denver

La police américaine a arrêté quatre personnes après avoir saisi des dizaines de fusils, des gilets pare-balles et des centaines de cartouches dans les chambres d'un hôtel situé à côté du stade de baseball de Denver où doit avoir lieu le All Star Game de la MLB.

La police craignait "une fusillade à la Las Vegas". Plusieurs médias américains, dont les chaînes de télévision The Denver Channel et CNBC, rapportent ce dimanche que les autorités ont arrêté vendredi quatre personnes après avoir saisi des dizaines de fusils, des gilets pare-balles et des centaines de cartouches dans les chambres d'un hôtel situé à côté du Coors Field, le stade qui héberge habituellement les Colorado Rockies et qui doit accueillir mardi le All Star Game de la Ligue majeure de baseball (MLB).

Trois hommes âgés de 42, 44 et 48 ans, ainsi qu’une femme de 43 ans ont été arrêtés à l'hôtel Maven dans le centre-ville de Denver. Ils pourraient être impliqués dans un trafic de drogue et d'armes, et seront entendus lundi matin devant un tribunal. Le FBI a toutefois publié un communiqué en affirmant qu'il n'était au courant d'aucune menace visant le All Star Game.

Vigilance accrue depuis 2017

"Nous n'avons aucune raison de croire que cet incident était lié au terrorisme ou à une menace dirigée contre le All Star Game. Nous n'avons connaissance d'aucune menace pour les événements, les sites, les joueurs ou la communauté du All Star Game pour le moment", a fait savoir le Federal Bureau of Investigation. Coors Field devrait donc bien recevoir le All Star Game mardi. Des festivités sont en cours depuis plusieurs jours dans le stade et le centre de Denver.

Les hôtels sont invités à se montrer extrêmement vigilants concernant d’éventuelles activités suspectes dans leurs établissements depuis le massacre de Las Vegas en 2017. Un tireur isolé avait ouvert le feu sur un concert de musique country en plein air depuis une chambre d’hôtel. Cette fusillade, la plus meurtrière de l'histoire américaine récente, avait fait 58 morts et des centaines de blessés.