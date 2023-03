Comment le football américain veut se faire une place en France avec une nouvelle franchise en EFL à Paris

Cette année 2023 sera marquée par l’arrivée d’une franchise française en EFL (European Football League), le championnat européen de football américain. Les Mousquetaires de Paris sont le symbole d’une volonté pour le sport très populaire outre-Atlantique de parvenir à s’implanter définitivement dans l’Hexagone.

Pour la première fois dans l’histoire du football américain, une franchise française participera à un championnat européen. Les Mousquetaires de Paris évolueront en ELF (European Football League).

Ce sport n’a jamais déchaîné les foules dans l'Hexagone, restant notamment dans l’ombre du rugby. La concurrence entre ces deux sports se fait ressentir lorsque l’on observe une carte de l’Europe. Le football américain trouve son public dans des pays n’ayant pas de grande culture rugby. L’Allemagne et plus globalement les pays d’Europe Centrale sont particulièrement friands de ce sport, symbole du show à l’américaine.

Le sport américain à la conquête de la France et de l’Europe

Et pour Jason Aguemon, running-back des Mousquetaires, le football américain a tout pour séduire les foules, en France: "Ce sport, c’est le show à l’américaine, de gros athlètes, des valeurs d’unité, donc je pense que ça a tout pour intéresser le public français."

Les Mousquetaires débutent leur préparation, à deux mois et demi du début de la saison © Pearl Friederich

Si rien n’a encore fuité, certains matchs d’ELF devraient néanmoins être diffusés sur le petit écran français. Le club présidé par Frantzy Dorlean espère surfer sur la vague des sports US qui touche l’Europe.

Les sports américains, toujours dans le but d’intéresser de nouveaux pays, organisent de plus en plus de matchs sur le Vieux Continent. En début d’année, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Detroit Pistons avaient ainsi affronté les Chicago Bulls, à Paris.

En novembre dernier, la NFL a posé ses valises à Munich pour le match entre les Seattle Seahawks et les Tampa Bay Buccaneers. La rencontre fut un véritable succès, se disputant dans une Allianz Arena pleine à craquer. Trois autres confrontations se disputeront sur le sol allemand lors des trois prochaines saisons.

La France en reconstruction depuis son titre de championne d’Europe en 2018

L’équipe de France de football américain a elle été sacrée championne d’Europe en 2018 dans un relatif anonymat. Depuis, ceux que l’on surnomme les Fighting Frogs sont en pleine reconstruction. Quatrième lors du Championnat d’Europe 2021, la France n’est pas parvenue à se qualifier pour le Final Four de 2023, confirmant un creux générationnel.

Mais l’équipe de France pourrait bien retrouver les sommets notamment grâce aux Mousquetaires. Cette franchise créée sous l’impulsion de plusieurs anciens membres de l’équipe de France tels que Frantzy Dorlean, Marc-Angelo Soumah ou encore Arnaud Vidaler a un rôle à jouer sur la popularité de ce sport en France.

"Le football américain n’avait pas de championnat professionnel jusqu’à maintenant donc c’est dur de faire la pub du sport sans publicité de la sorte. Maintenant, avec l’équipe des Mousquetaires de Paris, qui va jouer dans un championnat professionnel, sur la scène européenne chaque année, j’ai bon espoir qu’on soit un peu plus connus", souffle Jason Aguemon.

Les Mousquetaires taillés pour jouer le titre ?

En EFL, les règles ordonnent aux équipes d’avoir une grande majorité de joueurs locaux. Chaque franchise a le droit à six joueurs européens et quatre joueurs non-européens. Le reste de l’effectif pouvant atteindre soixante athlètes en football américain est donc exclusivement français en ce qui concerne les Mousquetaires.

Et la franchise parisienne a vu les choses en grand en recrutant les meilleurs joueurs français, comme Mamadou Sy, Mamoudou Doumbouya ou encore Rémi Bertellin. "Tu savais qu’ils devaient faire partie de l’aventure. Tu vas tout faire pour recruter ces joueurs parce que même en Europe, ils sont incontestés." explique Aguemon.

En regroupant les meilleurs joueurs tricolores, les Mousquetaires devraient clairement aider l’équipe de France en soudant encore un peu plus un noyau dur présent en équipe de France. Mais cela est également très positif pour les Parisiens qui construisent une équipe qui semble en mesure de rivaliser avec n’importe quelle équipe de la Ligue.

Les dirigeants des pensionnaires du stade Jean-Bouin sont ambitieux après avoir notamment recruté le meilleur quaterback (Zach Edwards) et le meilleur receveur (Kyle Sweet) de la saison dernière, qui évoluaient ensemble chez les Dragons de Barcelone. Ce dernier est devenu le premier en ELF à remporter la triple couronne : 115 réceptions (1er), 1561 yards (1er), 17 touchdowns (1er).

"On a aussi recruté un tight end, qui est champion en titre avec les Vikings (Adria Botella Moreno), pour dire son palmarès. C’est un petit peu ça à tous les postes donc sans dire qu’on veut être champions… on veut l’être !" assure le running-back français.

Une ligue professionnelle qui donne des envies

Lorsque l’on se rend sur le terrain prêté par l’US Métro à Antony, un détail étonne : la présence d’un éclair jaune sur de nombreux casques. De nombreux joueurs du Flash de La Courneuve – l’une des meilleures, si ce n’est la meilleure équipe française – ont intégré la franchise naissante.

L'un des nombreux anciens joueurs du Flash de La Courneuve recruté par les Mousquetaires, le 18 mars 2023 © Pearl Friederich

Et si le 20 novembre dernier, pas moins de 240 joueurs ont pris part au camp de recrutement organisé par les Mousquetaires à l’U Arena, ce n’est pas anodin. Tous sont venus avec un objectif : faire de leur passion leur profession. L’ELF "se veut professionnelle. Professionnelle dans son entièreté, c’est-à-dire que ça concerne le paiement des joueurs, la prise en charge des joueurs, le niveau de la ligue", ajoute Jason Aguemon.

L’ELF l’a annoncé, son but est de donner leur chance aux joueurs européens de se montrer sur la scène internationale avant de s’envoler – peut-être – pour la NFL. Cette opportunité qui se présente pour les joueurs français devrait être bénéfique pour le football américain en France.

Le 9 juillet 2022, le Flash de La Courneuve était devenu champion de France en battant les Blacks Panthers de Thonon devant 3 000 spectateurs. La rencontre était également diffusée à la télévision, preuve d’une appétence grandissante du public français pour le football américain.

Les supporters répondent présents sur les réseaux sociaux

Enjeu majeur pour la reconnaissance d’une équipe : la bataille des réseaux sociaux. Paris a compris cet enjeu. La jeune franchise devance quatre équipes d’ELF en termes d’abonnés (près de 20 000) sur les principaux réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok).

Parmi les quatre équipes qui ferment la marche dans ce classement, une franchise était déjà présente la saison dernière (Leipzig Kings) en ELF. Les Mousquetaires sont devancés par les Milano Seamen (près de 44 000) et les Fehérvar Enthroners (plus de 25 000) si l’on ne prend que les franchises arrivant en ELF cette saison. Ces deux équipes ne sont pas nouvelles puisqu’elles évoluaient auparavant dans leur championnat national.

Club omnisport, les Panthers de Wroclaw dominent le classement avec plus de 56 000 abonnés. Ils devancent Hambourg et Vienne, preuve d’une implantation réussie pour le football américain en Europe Centrale.

Le football américain semble plaire à un public jeune en France puisque sur Twitter, Instagram et Tiktok, le club réussit son arrivée. Au contraire, cela semble plus difficile sur Facebook, un réseau social à la moyenne d'âge plus élevée.