États-Unis: une équipe de football américain suspendue après avoir simulé une vente d'esclaves

L'équipe lycéenne de football américain de River Valley, en Californie, a été suspendue après une vidéo réalisée début octobre, où plusieurs joueurs ont reproduit une vente d'esclaves avec des coéquipiers noirs.

Fin de saison prématurée pour l'équipe de football américain du lycée de River Valley, en Californie. La direction a décidé de suspendre tous ses joueurs impliqués dans une vidéo filmée début octobre, où on aperçoit trois adolescents noirs mis aux enchères dans une reproduction d'une "vente d'esclaves".

Dans la mesure où l'équipe du lycée de River Valley n'a plus assez de joueurs après cette mauvaise "blague", la saison de la formation californienne est stoppée dès le mois d'octobre. Dans cette vidéo, les trois adolescents se retrouvent en caleçons, alignés devant le mur du vestiaire face à des coéquipiers qui font grimper les prix pour les acheter.

"Nous avons encore beaucoup de travail à faire"

La vidéo a été qualifiée "d'inacceptable" et de "profondément offensante" par Doreen Osumi, responsable scolaire du district, dans des propos relayés par CNN. "Reconstituer une vente d'esclaves comme une blague nous montre que nous avons encore beaucoup de travail à faire avec nos étudiants afin qu'ils puissent faire la distinction entre l'intention et l'impact de leurs actions", a poursuivi Osumi.

"Ils ont peut-être pensé que ce sketch était drôle mais ce n'est pas le cas, a estimé Doreen Osumi. Cela nous oblige à examiner honnêtement et profondément les problèmes de racisme systémique." Des conséquences disciplinaires pourraient intervenir pour les élèves impliqués. "Le district et l'administration de l'école travaillent sérieusement pour identifier les leçons et les programmes pour aider notre corps étudiant à tirer les leçons de cette situation", a conclu la responsable.