Foot US: les Buffalo Bills donnent des nouvelles de Damar Hamlin, victime d’un “arrêt cardiaque”

Damar Hamlin, joueur de la franchise de Foot US des Buffalo Bills, s'est effondré sur le terrain en plein match contre Cincinnati lundi. Son club annonce qu’il a été victime d’un “arrêt cardiaque”.

Le monde du football américain est sous le choc après les terribles images du coup reçu par Damar Hamlin contre les Bengals de Cincinnati, ce lundi soir. Le joueur de la franchise des Buffalo Bills (24 ans) a pris un coup violent lors d'un plaquage, s'est relevé puis s'est effondré au sol pour ne plus se relever. Il a reçu des soins médicaux pendant plus de 30 minutes, la chaîne de télévision sportive américaine ESPN rapportant qu'un massage cardiaque avait été pratiqué

Dans la foulée, son club a donné les premières nouvelles, révélant que Damar Hamlin souffrait "d'un arrêt cardiaque". "Son rythme cardiaque a été rétabli sur le terrain et il a été transféré à l’University of Cincinnati Medical Center pour des tests et des traitements supplémentaires. Il est actuellement sous sédatif et se trouve dans un état critique”, ont tweeté les Buffalo Bills.

Le match reporté

Dans un premier temps "temporairement suspendu" après une discussion entre les entraîneurs des deux équipes et les arbitres, la NFL a ensuite publié un communiqué confirmant que le match était reporté sine die. Le football américain, l'un des sports d'équipe les plus violents, a dû faire face ces dernières années à des préoccupations croissantes concernant les commotions cérébrales de joueurs à la suite de coups portés à la tête.

Déjà strict, le protocole en vigueur a encore été renforcé en octobre dernier, avec l'interdiction pour tout joueur de reprendre un match en cas de facteur d'instabilité motrice globale, quelle qu'en soit la raison.

Cette décision avait été prise à la suite d'une controverse lors du match entre Miami et Buffalo fin septembre. Le quarterback des Dolphins, Tua Tagovailoa, était présent malgré un choc très violent reçu quelques jours plus tôt et avait subi une commotion cérébrale spectaculaire.

Ce lundi, Cincinnati-Buffalo constituait l'affiche ("Monday night football") de la 17e journée de NFL, les deux équipes, déjà qualifiées, se disputant les meilleures places en vue des play-offs qui s'achèveront par le Superbowl, la finale du championnat, mi-février.