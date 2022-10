Football américain: la superstar Tom Brady et la top modèle Gisele Bündchen annoncent leur divorce

La superstar du football américain Tom Brady et la top-modèle brésilienne Gisele Bündchen ont confirmé ce vendredi qu'ils allaient divorcer, mettant fin à des semaines de spéculations.

Tom Brady officialise la triste nouvelle. "Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage, annonce la superstar américaine sur son compte Instagram. Nous sommes parvenus à cette décision à l'amiable et avec de la reconnaissance pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous sommes béni avec de beaux et incroyables enfants qui continuerons d'être le centre de notre monde tous les jours."

Le message de Brady sur Instagram. © capture Instagram

Bündchen: "Je me sens heureuse du temps que nous avons eu ensemble et ne souhaite que le meilleur à Tom"

"La décision de mettre fin à un mariage n'est jamais facile mais nous nous sommes éloignés l'un de l'autre et bien qu'il soit difficile de vivre une chose pareille, je me sens heureuse du temps que nous avons eu ensemble et ne souhaite que le meilleur à Tom", a écrit de son côté Gisele Bündchen.



Les deux riches célébrités, qui ont deux enfants, doivent officiellement demander le divorce en Floride vendredi, avaient annoncé plus tôt les publications spécialisées TMZ et People. Leur séparation était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines.

Tom Brady avait annoncé en février prendre sa retraite avant de faire volte-face. Les rumeurs sur une séparation s'étaient alors multipliées, car son retour à la compétition aurait provoqué des tensions dans le couple selon les magazines people. "Faire cela est, bien sûr, douloureux et difficile, comme ça l'est pour beaucoup de gens qui passent par la même tous les jours autour du monde, conclut Brady. Cependant, nous souhaitons seulement le meilleur à chacun".