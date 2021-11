Foot US: un joueur des Raiders impliqué dans un accident mortel

Le joueur de l'équipe de football américain des Las Vegas Raiders, Henry Ruggs III, a été impliqué dans un accident de la route ayant fait un mort. Il est suspecté d'avoir conduit sous l'emprise d'alcool ou de drogues.

Henry Ruggs III, qui joue aux Raiders de Las Vegas (NFL), a été impliqué dans un accident de voiture ayant fait un mort, pour lequel il pourrait être accusé de conduite sous l'emprise de l'alcool ou de drogues, a indiqué mardi la police locale.

L'accident a eu dans la nuit de lundi à mardi à Las Vegas (Nevada). La Chevrolet Corvette conduite par Ruggs est entrée en collision avec l'arrière d'une Toyota Rav4. Les pompiers qui sont intervenus sur les lieux ont trouvé la Toyota en feu "et une victime décédée à l'intérieur", a dit la police de la ville sur son compte Twitter.

Les carcasses des deux véhicules brûlés après l'accident © AFP

Ruggs, "resté sur les lieux, montrait des signes de facultés affaiblies (...) Il a été transporté à l'hôpital pour soigner des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger", a poursuivi la police, ajoutant que le receveur de 22 ans "encourt une accusation de conduite sous influence ayant entraîné la mort", si les conclusions de l'enquête l'établissent.

Les Raiders libèrent le joueur

Selon les médias américains, le jeune homme était accompagné par une femme dans son véhicule, qui a été également blessée dans la collision et hospitalisée. "Nous sommes anéantis par la mort de cette victime et nos pensées et prières vont à sa famille", ont réagi les Las Vegas Raiders. "Nous sommes en train de rassembler des informations et n'avons pas d'autre commentaire à faire pour le moment."

La franchise des Las Vegas Raiders a annoncé avoir libéré son joueur quelques heures après l'accident. Ce dernier pourrait faire face à deux accusations criminelles (conduite sous l'influence de l'alcool ayant entraîné la mort et conduite imprudente). Il pourrait risquer de deux à 20 ans de prison. Ruggs a été drafté en 12e position en 2020. Il a participé à douze matches la saison dernière et à sept rencontres cette année.