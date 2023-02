Foot US: un joueur des Eagles inculpé pour viol et séquestration

Josh Sills, joueur de l'équipe de Foot US des Philadelphie Eagles, a été inculpé de viol et séquestration mercredi et manquera le Super Bowl contre Kansas City le 12 février.

Le joueur des Eagles de Philadelphie Josh Sills a été inculpé de viol et d'enlèvement mercredi, pour des faits présumés survenus en décembre 2019, a annoncé la Ligue professionnelle de football américain (NFL). Le bureau du procureur général de l'Ohio a indiqué dans un communiqué que Sills "a entrepris un acte sexuel qui n'était pas consensuel et a retenu la victime contre sa volonté".

Convoqué quatre jours après le Super Bowl

Le joueur de 25 ans a reçu une convocation au tribunal pour le 16 février, soit quatre jours après le Super Bowl devant se disputer à Glendale, en Arizona. Sills a été de facto placé sur la liste d'exemptions de la grande finale du Super Bowl par le commissaire de la NFL à la suite de son inculpation, et ne pourra donc pas affronter les Kansas City Chiefs avec son équipe le 12 février.

Cela signifie qu'"il ne peut ni jouer, ni s'entraîner, ni voyager avec les Eagles tant que la ligue n'a pas examiné l'affaire", a précisé l'instance. Il n'est cependant pas du tout certain que Sills aurait fait partie du groupe des Eagles retenu pour le Super Bowl, le joueur n'ayant fait qu'une seule apparition cette saison, lors d'une victoire obtenue contre les Arizona Cardinals.