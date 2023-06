La star de la NFL, Carson Wentz, provoque une polémique après avoir tué un ours

Star du football américain, Carson Wentz, l’ex-quarterback des Commanders de Washington, a suscité l’indignation des internautes après avoir posté des photos d’un ours qu’il venait d’abattre lors d’une chasse en Alaska.

"J'ai eu l'occasion de repérer et de traquer un ours noir dans l'un de nos nouveaux endroits préférés sur terre, l'Alaska. Un voyage et un animal incroyables!" Si Carson Wentz semble être très fier d’avoir tué un ours comme l’atteste sa publication sur Instagram illustrée par une photo tout sourire devant le cadavre de l’animal, la star de NFL ne semble pas avoir anticipé le tollé provoqué, notamment sur les réseaux sociaux, par cette chasse polémique.

Cette partie de chasse du quarterback de 30 ans en compagnie de son frère Zach a suscité de vives réactions et souvent de l'indignation notamment chez les défenseurs des animaux. La chasse à l’ours noir est légale en Alaska tant que le règlement est respecté. Carson Wentz est actuellement libre après un passage décevant avec les Commanders de Washington.