NFL: du triomphe au Super Bowl à la maternité… la nuit inoubliable de Van Jefferson

Après avoir participé à la victoire des Los Angeles Rams face aux Cincinnati Bengals au Super Bowl dimanche à Inglewood, Van Jefferson a vite rejoint la maternité pour retrouver sa compagne, laquelle a donné sa naissance à leur deuxième enfant.

C’est la belle histoire de ce 56eme Super Bowl. Van Jefferson n’oubliera jamais cette nuit du 13 février, veille de la Saint-Valentin. Dimanche au SoFI Stadium d’Inglewood, le joueur des Los Angeles Rams a d’abord triomphé des Cincinnati Bengals lors du Super Bowl à l’issue d’une rencontre très disputée (23-20). Mais le Californien n’a pas participé aux festivités avec ses partenaires. Il avait beaucoup mieux à faire. Le Super Bowl à peine terminé, il a sprinté avec sa fille, Bella, 5 ans, jusqu’au vestiaire avant de prendre la direction de la maternité où sa compagne, Samaria, a donné naissance à leur deuxième enfant.

NFL : le joueur des Rams, Van Jefferson et son garçon à la maternité © Instagram

"J’ai eu trois trophées aujourd’hui : ma femme, mon fils et le Super Bowl"

Van Jefferson est devenu papa d’un petit garçon pendant qu'il dominait les Bengals. "C’était un grand jour, "bro", a-t-il savouré sur Instagram. J’ai eu trois trophées aujourd’hui : ma femme, mon fils et le Super Bowl." Van Jefferson a aussi révélé qu’il n’avait pas encore choisi le prénom de sa progéniture.

Sa compagne avait prévenu ses équipiers

Avant de quitter le stade après avoir ressenti ses premières contractions, Samaria était dans les tribunes du SoFI Stadium pour soutenir son mari. Selon The Athletic, l’épouse de Van Jefferson, enceinte de 40 semaines, avait discrètement demandé à ses partenaires des Rams de ne pas prévenir l’Américain si elle devait accoucher pendant le Super Bowl. "C’est un match comme un autre, avait-elle déclaré. Je serai là dimanche et je vais rester calme et prier pour ne pas perdre les eaux. Je ne manquerais cet évènement pour rien au monde et je vais soutenir mon mari à 100%." L’histoire ne s’est pas écrite de cette façon mais elle est encore plus belle.