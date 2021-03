NFL: la franchise de Washington met un terme aux pom-pom girls

La franchise de football américain de Washington a décidé de mettre un terme aux spectacles de pom-pom girls pendant ses matchs. Elle les remplacera par des équipes de danse.

La franchise de football américain de Washington va mettre fin à une tradition vieille de 50 ans en arrêtant les spectacles de pom-pom girls pendant ses matchs. Une équipe de danse mixte étudiante prendra le relais pour assurer le show, partie intégrante des rencontres de NFL. Le programme des "First Ladies of Football", lancé en 1962, avait été interrompu le mois dernier.

"Alors que nous nous efforçons de moderniser le jeu de football de Washington, il est important que nous développions un programme de divertissement de premier ordre qui garde notre base de fans enthousiasmée et connectée au jeu et à l'équipe", a déclaré le président de l'équipe de football de Washington, Jason Wright, dans un communiqué.

La réflexion a été menée par Petra Pope, récemment embauchée comme conseillère de la franchise. Elle arrive en provenance de la NBA, championnat de basket américain, où elle était en charge du divertissement.

Elle cherche désormais une nouvelle équipe de danse plus moderne et diversifiée, avec "un ensemble de compétences pour être super athlétique, ce que nous perfectionnons vraiment".

"Nous voulons être plus inclusifs, nous allons donc inviter une entité étudiante, a déclaré Pope. Nous sommes capables de faire plus de choses avec la force d'un homme, et les portés, cela a beaucoup changé. L'inclusivité, la force et l'intérêt de la chorégraphie ont changé."