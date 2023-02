NFL: la superstar Tom Brady prend sa retraite “pour de bon”

La superstar du football américain Tom Brady a annoncé prendre sa retraite "pour de bon" dans une vidéo publiée sur Twitter.

Cette fois-ci, c’est bel et bien fini. Tom Brady a annoncé dans une vidéo qu’il mettait fin à sa carrière "pour de bon". "J'en viens directement au fait. Je prends ma retraite, pour de bon. Je sais que le processus a fait parler la dernière fois, alors quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit que j’allais simplement appuyer sur le bouton d'enregistrement pour vous en informer", a-t-il indiqué.

Le quarterback le plus titré de la NFL tire sa révérence à 45 ans. Il y a un an, quasiment jour pour jour (le 2 février 2022), Tom Brady avait déclaré mettre un terme à sa carrière après trois jours de rumeurs et d’informations contradictoires, mais il était revenu sur sa décision deux mois plus tard, annonçant son retour à la compétition.