NFL: le quarterback de Houston accusé d’agression sexuelles par 14 femmes

La presse américaine fait état des plaintes de 14 femmes contre Deshaun Watson. Le quarterback des Texans de Houston est accusé d’agression sexuelle.

Retenu par la franchise de Houston malgré ses envies de départ depuis janvier, le quarterback Deshaun Watson se retrouve également en difficulté en dehors de l’aire sportive. 14 femmes accusent la star des Texans d’agression sexuelle et ont porté plainte contre lui comme le rapporte le média Texas Sports Nation.

Après des premières plaintes la semaine passée, six nouvelles accusations ont été rendues publiques ce lundi. Selon les éléments détaillés par la presse outre-Atlantique, la majorité des plaignants seraient des massothérapeutes. Les femmes qui ont porté plainte avancent ainsi que Deshaun Watson les aurait harcelées et se serait exhibé pendant des séances.

Watson nie toute agression

Face aux nombreuses accusations contre lui, Deshaun Watson se range derrière son avocat Rusty Hardin et nie toutes les allégations des nombreuses plaignantes.

"À la suite d’une publication sur les réseaux sociaux par l’avocat d’une plaignante qui cherche à obtenir de la publicité, j’ai récemment pris connaissance d’une poursuite qui aurait été intentée contre moi,a réagi dès mercredi dernier l’accusé dans un message partagé sur ses réseaux sociaux. Je n’ai pas encore vu la plainte, mais ce que je sais c’est que j’ai traité n’importe quelle femme avec le plus grand respect. L’avocat du demandeur prétend que ce n’est pas une question d’argent, mais avant de déposer une plainte, il a fait une demande sans fondement pour un accord à six chiffres, que j’ai rapidement rejeté. Contrairement à lui, ce n’est pas une question d’argent pour moi. Il s’agit de blanchir mon nom, et c’est ce que je fais."

Selon une plainte, dont certains faits remonteraient à mars 2021, Deshaun Watson l’aurait touché avec son sexe. Une autre plainte, portant sur des actes datant de juin et août 2020, accuse le quarterback vedette de l’équipe texane d’avoir saisi la victime supposée par les fesses et les parties intimes avant d’essayer de la "forcer à effectuer un acte sexuel oral", précise encore Texas Sports Nation. Selon les dires de l’avocat des jeunes femmes, d’autres plaintes pourraient bientôt être déposées dans les prochains jours.

Un grand déballage qui a lieu alors que Deshaun Watson a demandé à quitter les Texans de Houston à l'intersaison, un transfert refusé pour l'instant par les propriétaires de l'équipe, et la concomittance des deux affaires a forcé l'avocat des plaignantes, Tony Buzbee à nier farouchement (sans être forcément cru) agir en sous-main pour le compte des Texans pour toucher à la réputation de l'ancienne star de l'équipe, qui pourrait avoir du mal à trouver une autre franchise, voire même à pouvoir disputer la prochaine saison, ern fonction de l'avancée des procès et d'éventuelles condamnations.