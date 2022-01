NFL: le trailer du show de la mi-temps dévoilé avec Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Eminem...

Les rappeurs californiens Dr. Dre, Snoop Dogg et Kendrick Lamar, ainsi que Mary J. Blige et Eminem, feront le spectacle lors de la mi-temps du prochain Super Bowl, le 13 février. Pour faire patienter les fans, la NFL a dévoilé un teaser du show à venir.

C’est un rendez-vous toujours très attendu. Cette année, c'est à Los Angeles qu’aura lieu le Super Bowl, 56e du nom, le 13 février, dans le flambant neuf SoFi Stadium, l’antre habituelle des Rams et des Chargers. Le traditionnel show de la mi-temps proposera un casting cinq étoiles. Avec de très grands noms de la scène hip hop : Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem et Kendrick Lamar. Le premier, vieux compagnon de route de Snoop Dogg, a déjà produit tous les musiciens qui seront à ses côtés.

Le Super Bowl, l’événement le plus regardé à la télévision américaine

Ce sera la première fois que cinq artistes seront réunis en même temps sur la scène du Super Bowl. En 2021, c’est l’artiste canadien The Weeknd qui avait animé le spectacle de la mi-temps, après Jennifer Lopez et Shakira en 2020. Depuis 2019, ce show est produit par le groupe Roc Nation, fondé par le rappeur new-yorkais et désormais riche homme d’affaires Jay-Z. Diffusé sur la chaîne NBC, le Super Bowl reste l’événement le plus regardé de l’année à la TV américaine, malgré une audience en baisse à 96,4 millions de téléspectateurs en 2021.

Pour faire patienter les fans, la NFL a diffusé jeudi sur ses réseaux sociaux une bande-annonce du show à venir avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem et Kendrick Lamar. Le clip, qui se déroule à Los Angeles, montre d'abord Eminem et son alter ego Slim Shady sur sa chanson "Rap God" avant de passer à Snoop Dogg filmé dans une voiture en écoutant "The Next Episode". Mary J. Blige fait ensuite son apparition sur sa chanson "Family Affair". Puis c'est au tour de Kendrick Lamar sur "Humble". La conclusion est pour Dr. Dre sur "Still DRE".

Reste évidemment à connaître l'affiche de ce Super Bowl. Les Los Angeles Rams feront face aux Buccaneers de Tom Brady, champions en titre, en demi-finale de conférence nationale dimanche. Toujours dans cette conférence, l'autre demi-finale opposera ce samedi les Green Bay Packers aux San Francisco 49ers.