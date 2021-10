NHL: les Blackhawks sanctionnés à la suite d'une enquête sur une agression sexuelle

La publication d'une enquête portant sur des accusations d'agressions sexuelles a causé des remous au sein des Chicago Blackhawks. Deux de ses dirigeants ont quitté le navire en pleine tempête.

La Ligue nord-américaine de hockey (NHL) a infligé mardi une amende de 2 millions de dollars aux Chicago Blackhawks et deux dirigeants ont quitté la franchise, après une enquête ayant pointé leur inaction face à des allégations d'agression sexuelle contre un ancien entraîneur.

La NHL a décidé de sanctionner le club, après la publication d'un rapport indépendant sur ces allégations qui avaient été proférées à sa direction en mai 2010, au moment où l'équipe disputait la Coupe Stanley, la finale du championnat NHL, qu'elle allait finalement remporter.

Les Blackhawks ont dans la foulée annoncé que le président directeur général Stan Bowman et le vice-président en charge des opérations hockey Al MacIsaac ont quitté le club. L'enquête, diligentée par la franchise, a été ouverte en juin 2021 après une action en justice déposée un mois plus tôt par un ancien joueur des Blackhawks non identifié, qui a accusé l'ancien entraîneur vidéo Brad Aldrich, responsable de la vidéo, de l'avoir agressé lui et un autre joueur, pendant les play-offs en 2010.

Aldrich a été condamné en 2014 pour une "agression sexuelle" sur un garçon de 16 ans

Cette enquête a établi que le 8 ou 9 mai 2010, la victime présumée avait eu une relation sexuelle avec Aldrich, ce que les deux hommes ont confirmé. Mais l'ancien joueur a affirmé qu'elle n'était pas consentie de sa part, quand Aldrich a assuré qu'elle l'était.

Le rapport d'enquête explique en détail comment de hauts dirigeants du club, aussitôt informés de cet incident, ont discuté de ces allégations lors d'une réunion tenue le 23 mai 2010, mais n'ont pris aucune mesure avant le 14 juin, afin de ne pas détourner l'attention de la course à la Coupe Stanley.

Pendant ce laps de temps de trois semaines, Aldrich a en outre fait des avances sexuelles à une stagiaire des Blackhawks, alors âgée de 22 ans. Après avoir participé aux célébrations du sacre des Blackhawks et reçu sa bague de champion, il a été convoqué par le directeur des ressources humaines de la franchise le 16 juin, qui lui a donné le choix entre démissionner ou se soumettre à une enquête.

L'entraîneur a finalement quitté le club. Après avoir quitté les Blackhawks, Aldrich a travaillé comme entraîneur d'une équipe de hockey sur glace de lycée. En 2014, il a été condamné à neuf mois de prison après avoir reconnu être coupable d'une "agression sexuelle" sur un garçon de 16 ans.