Les superbes images de l'énorme ambiance en foot US universitaire

Les fans des Wisconsin Badgers ont mis le feu aux tribunes du Camp Randall Stadium, dans la nuit de samedi à dimanche, pour le retour du public dans les stades.

Après 651 jours d’une interminable attente, les supporters de l’Université du Wisconsin ont pu se rendre de nouveau au Camp Randall Stadium, ce week-end pour la rencontre face à Penn State. Dans leur enceinte de 80.000 places, les Badgers ont perdu 16-10 mais ont surtout marqué les esprits grâce à l’enthousiasme de leurs fans.

La folie sur "Jump Around"

Entre le troisième et le quatrième quart-temps, le son "Jump Around" du groupe House of Pain a retenti, comme c’est la tradition depuis plus de 20 ans chez les Badgers. Les supporters ont donc chanté et sauté, mais un peu plus que d’habitude compte tenu de la frustration accumulée lors de ces longs mois de huis clos. L’image du stade bouillant a fait le tour des réseaux sociaux.

Symbole du foot US universitaire

Sur la pelouse, les joueurs ont profité du spectacle les yeux ébahis. La marée rouge des Badgers faisant un tel vacarme sur "Jump Around", c’est l’un des symboles du foot universitaire aux Etats-Unis, où selon les villes, la discipline peut rassembler autant voire plus que la NFL, la ligue professionnelle.