NFL: Kaepernick, qui n'a plus joué depuis son genou à terre, s'est entraîné avec une franchise

Sans franchise depuis 2017 après avoir mis un genou à terre pour protester contre les violences policières infligées aux Afro-Américains, Colin Kaepernick s'est entraîné cette semaine avec les Raiders de Las Vegas, révèle ESPN.

Colin Kaepernick semble voir le bout du tunnel. Plus de cinq ans après avoir joué son dernier match en NFL, le quarterback américain de 34 ans s'est entraîné cette semaine avec les Raiders de Las Vegas ce mercredi, révèle ESPN. Il n’est plus apparu sur une pelouse de NFL depuis le 1er janvier 2017 et son départ des San Francisco 49ers.

Au cours de sa dernière saison, il s'était plusieurs fois agenouillé pendant l'hymne national pour protester contre l'injustice raciale, ce qu'il lui avait valu une mise à l'écart. D'autres sportifs américains avaient suivi ce mouvement tout au long de l'année suivante, provoquant l'ire de Donald Trump.

Le meurtre de George Floyd en mai 2020 à Minneapolis avait ravivé la colère de millions de manifestants et le mouvement "Black Lives Matter", dans tout le pays. L'agenouillement de Kaepernick avait alors été réhabilité.

Prêt à accepter un rôle de remplaçant

Après son départ des 49ers, aucune autre franchise n’avait souhaité le recruter. En avril, Kaepernick, qui a emmené San Francisco jusqu’au Superbowl en 2013, a cependant réaffirmé son envie de poursuivre sa carrière, quitte à accepter un rôle de quarterback remplaçant au début.

"Je dois trouver mon chemin pour revenir. Donc, si je dois être pris en tant que remplaçant, ça m'ira bien", a déclaré l'ancienne star des 49ers de San Francisco dans une interview diffusée sur le podcast "I Am Athlete". "Mais je ne vais pas m'en contenter. Et quand je prouverai que je suis un titulaire, je veux pouvoir entrer sur le terrain en tant que tel. J'ai juste besoin d'une opportunité." Il semble l'avoir trouvée.