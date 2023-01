Adam Siao Him Fa savoure son titre de champion d'Europe de patinage: "Je me suis beaucoup amusé sur la glace"

Premier champion d'Europe français de patinage artistique depuis 2011, Adam Siao Him Fa signe une saison de haut vol. Il savoure ce titre historique, fier que les risques pris ces derniers mois aient payé.

Que ressentez-vous après ce titre?

Je suis extrêmement content! Je ne réalise toujours pas d'avoir gagné cette médaille d'or, ça fait vraiment plaisir. Je me suis beaucoup amusé sur la glace, j'ai pris beaucoup de plaisir à patiner. Être champion d'Europe, ce n'est pas rien, cela représente beaucoup. Certes, cela a lieu tous les ans mais il n'y a qu'une médaille d'or par an. Et être le premier Français depuis 2011, c'est une fierté.

Comment avez-vous vécu cette journée et cette attente? Était-ce dur à gérer?

C'était assez stressant car il y avait beaucoup d'attentes et en même temps je n'avais qu'une hâte: poser le pied sur la piste et patiner. Donc cela contrebalançait plutôt bien. Je n'avais vraiment qu'une envie: patiner.

Etiez-vous au courant du très bon passage de votre concurrent italien avant vous? Cela a t-il ajouté du stress?

Non, je ne savais pas quelle performance Matteo Rizzo (deuxième au final ndlr) avait faite mais j'avais entendu, via le public, qu'il réussissait plutôt bien son programme. Donc j'ai fait en sorte de rester dans ma bulle, concentré sur moi-même, plutôt que de m'éparpiller.

Que vous a apporté concrètement le changement d’environnement cet été (il a quitté Courbevoie pour Nice avec Cédric Tour et Rodolphe Maréchal comme nouveaux entraîneurs)?

Cela m'a apporté beaucoup. Une nouvelle méthode d'entraînement, de la confiance en moi... Je pense que ce n'est pas terminé. Je vais continuer dans cette lancée, ça marche plutôt bien avec mon équipe. On travaille dans la bonne direction et je pense qu'on doit continuer comme ça.

Comment vivez-vous cette année avec une victoire au Grand Prix de France, une victoire aux championnats de France et maintenant ce titre?

Je pense pouvoir dire que c'est une bonne saison, même si elle n'est pas terminée. Globalement, il y a beaucoup de positif, même sur des contre-performances j'arrive à tirer du positif de ces compétitions-là. Cela confirme que, je pense, j'ai fait les bons choix de carrière et que je dois continuer dans cette direction pour progresser davantage.

En quoi avez-vous mûri depuis les Jeux olympiques 2022 (14e place)?

Depuis les JO, j'ai pris beaucoup en maturité, en confiance en moi, j'ai fait un gros travail là-dessus. Et en même temps c'est drôle car je fais du patinage depuis que j'ai 4 ans, j'ai toujours aimé ce sport... Je prends encore plus de plaisir à patiner et je ne pensais pas que ça pouvait être possible.

L’absence de patineurs russes change-t-elle quelque chose à la valeur de ce titre?

Au vu de la compétition, je pense avoir mérité ce titre. Après, qu'il y ait des compétiteurs russes ou pas, je me concentre avant tout sur ma performance. Si je fais mon travail, je verrai les résultats par la suite. Mais ce n'est pas moi qui donne les notes et je n'ai pas de contrôle sur la performance des autres patineurs.