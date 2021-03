Biathlon: Desthieux décroche sa première victoire en Coupe du monde

Simon Desthieux a remporté ce samedi le sprint 10 km en Coupe du monde de biathlon, à Nové Město (République tchèque). La première victoire du Français.

C'est un premier succès individuel en Coupe du monde de biathlon pour lui. Simon Desthieux a remporté ce samedi le sprint 10 kilomètres, à Nové Město (République tchèque). Le Français de 29 ans a fait un sans-faute au tir (10 sur 10) et a fini la course en 22'58"0. Le podium est complété par le Suédois Sebastian Samuelsson (+2.4 secondes) et l'Allemand Arnd Peiffer (+4.4 s).

"Entre la médaille sur les Mondiaux et aujourd'hui, je cours après depuis tellement longtemps, a-t-il réagi au micro de L'Équipe, avant que son succès ne soit confirmé. Il n'y a même plus de mots. C'est une course difficile aujourd'hui. Je n'étais pas très serein. Je me questionnais un peu aussi sur ma forme. Au final, ça fait une course pleine aujourd'hui. La plupart du temps, c'est dans ces cas-là que je sors de belles courses, quand il y a du doute ou une belle remise en question".

Fillon Maillet et Jacquelin dans le top 10

Les Norvégiens Sturla Holm Lægreid et Tarjei Boe ont fini au pied du podium, à environ 10 secondes. En ce qui concerne les autres Français, Quentin Fillon Maillet et Emilien Jacquelin ont respectivement terminé 7e et 8e, à 26,9 et 29,9 secondes. Antonin Guigonnat s'est emparé du 13e temps (+42.7).

C'est une belle consolation pour Simon Desthieux, surtout au lendemain du relais décevant remporté par les Allemands. Longtemps accrochés à la 2e place, les Français avaient finalement terminé à la 5e place, à 2 minutes et 14 secondes de la tête.