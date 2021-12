Biathlon en direct: Bescond et Chevalier-Bouchet sur le podium de la poursuite

Superbes les Bleues ! Anaïs Bescond et Anaïs Chevalier-Bouchet terminent aux 2eme et 3eme places de la poursuite samedi à Östersund (Suède) ! Plus forte sur les skis, la Norvégienne Roeiseland s'est adjugée la victoire. Anaïs Bescond a réalisé un splendide sans-faute au tir (20/20). Elle termine à 4''8 de la Scandinave. A 7'', Anaïs Chevalier-Bouchet a écopé d'une pénalité (19/20). Justine Braisaz-Bouchet termine à la 12eme place, Julia Simon et Chloé Chevalier en 25e et 33e positions.

Le podium de la poursuite

1-Roeiseland (NOR)

2-Bescond (FRA)

3-Chevalier-Bouchet (FRA)