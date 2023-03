Biathlon: Fillon Maillet décroche un joli podium sur la poursuite d'Oslo avant la clôture de la saison

Derrière l'intouchable Johannes Boe, encore vainqueur ce samedi à Oslo, Quentin Fillon Maillet a terminé deuxième de la poursuite. La Coupe du monde de biathlon se terminera dimanche avec la mass start.

Quentin Fillon Maillet a obtenu son deuxième podium de l'hiver en prenant la deuxième place derrière l'inaccessible Norvégien Johannes Boe au bout de la poursuite à Oslo samedi, dernière étape de la Coupe du monde de biathlon.



Parti en septième position avec près d'une minute de retard sur Boe héritée du sprint de jeudi, Fillon Maillet s'est replacé à la faveur d'un 20 sur 20 au tir. Boe, avec une faute, s'est néanmoins imposé avec 54 sec 7/10e d'avance, tout en prenant le temps d'interrompre son dernier tir avant de lâcher son ultime balle, pour partager avec le public norvégien, puis de saluer le roi de Norvège avant de franchir la ligne d'arrivée.

La mass start pour terminer la saison ce dimanche

Un autre Norvégien, Sturla Laegreid, complète le podium, à 1 min 03 sec 4/10e, après une cible manquée.



Au lendemain de l'annonce du départ des deux entraîneurs des Bleus à la fin de la saison, Vincent Vittoz et Patrick Favre, "plus en phase", un autre Français, Fabien Claude, s'est invité dans le top 5 avec un 19 sur 20 derrière la carabine (+1:23.1).



Avec cette deuxième place de QFM, les Bleus totalisent désormais six podiums individuels cet hiver, mais toujours aucune victoire à la veille de la dernière course de la saison, une mass start dimanche.