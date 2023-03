Biathlon: Johannes Boe a disputé la poursuite de Nove Mesto... en se sachant positif au Covid

Pourtant testé positif au coronavirus, le champion norvégien Johannes Boe a pris le départ de la poursuite de Nove Mesto qu'il a remportée samedi. Il n'était pas en faute selon le règlement de la fédération internationale.

Il était malade. Il le savait. Mais il a décidé de faire comme si de rien n’était. La légende Johannes Boe a pris le départ de la poursuite de Nove Mesto (République tchèque) qu'il a remportée samedi après-midi, malgré des tests positifs au Covid-19. Il a révélé cette information ce dimanche au micro de la télévision norvégienne TV2. Leader de la Coupe du monde, Johannes Boe a fait trois tests, dont deux se sont révélés positifs.

Pas un problème pour la Fédération internationale

"J'ai participé à la poursuite, parce que je menais (après le sprint, ndlr) et que je voulais gagner plus", s'est-il justifié. Son frère Tarjei, deuxième du sprint jeudi, a également été testé positif et a aussi décidé de s'aligner sur la poursuite. Johannes et Tarjei étaient sans symptômes et n’était pas en faute. Car la Fédération internationale de biathlon (IBU) n'interdit plus le départ d'un biathlète testé positif au Covid-19 cet hiver.

Les deux biathlètes norvégiens ont tenté de conserver leur distance avec les autres concurrents, a expliqué Johannes, vainqueur de la poursuite. Avec Tarjei, deuxième, ils sont montés sur le podium avec un masque FFP2 sur le visage. "C'était leur décision. Notre médecin a dit que s'ils n'ont pas de symptômes, pas de fièvre, rien, seulement positifs, c'est leur affaire de décider s'ils veulent s'aligner ou pas", a réagi l'entraîneur français de la Norvège, Siegfried Mazet, au micro de la télévision publique allemande ARD, avant le départ du relais mixte et du relais mixte simple, pour lesquels Johannes et Tarjei Boe n’ont pas été alignés.

Aucune décision n'a encore été prise quant à une participation à la prochaine étape de Coupe du monde, la semaine prochaine à Ostersund (Suède). Plusieurs biathlètes, dont le Norvégien Sturla Laegreid premier poursuivant de Johannes Boe à la Coupe du monde de biathlon, et le Français Quentin Fillon-Maillet, ont été testés positifs au Covid-19 ces derniers jours et ont renoncé à disputer les courses de Nove Mesto.