Biathlon (Grand-Bornand): en feu sur la poursuite, Fillon Maillet prend la tête de la Coupe du monde

Quentin Fillon Maillet a remporté ce samedi la poursuite au Grand-Bornand après un sublime numéro sur les skis et derrière la carabine (20/20). Coup double pour le Français, qui endosse le dossart jaune de leader.

Le doublé pour Quentin Fillon Maillet ! Devant plus de 20.000 personnes au Grand-Bornand, les Français ont encore fait plaisir à leurs supporters. Après la deuxième place de Julia Simon lors de la poursuite féminine, Quentin Fillon Maillet a remporté la poursuite masculine ce samedi, une semaine après son succès à Hochfilzen. Coup double pour lui, puisqu'il endosse le dossart jaune de leader du classement général, trois points devant Sébastian Samuelsson et quatre devant Emilien Jacquelin.

Auteur d’un gros début de course sur les skis, Emilien Jacquelin a basculé en tête de la course après le deuxième tir, où il a fait un sans-faute sur le tir couché. Dans le même temps, Johannes Boe, vainqueur du sprint la veille, a été pénalisé par deux erreurs dès le premier tir.

La défaillance de Jacquelin

Malgré un bon départ, Emilien Jacquelin a craqué sur le premier debout, en commettant deux fautes, ce qui a profité à Quentin Fillon Maillet pour s’envoler en tête. Un avantage qui ne sera plus jamais comblé, le Français ayant franchi la ligne avec 16 secondes d'avance sur le duo Latypov-Christiansen. Déception en revanche pour Emilien Jacquelin, auteur de cinq fautes sur le debout (15/20) et finalement neuvième à 1'24" de son compatriote. Parti 40e, Fabien Claude réalise une très belle remontée puisqu'il se classe 14e (19/20) à 1'52" du vainqueur du jour. Simon Desthieux (16/20) est 17e et Antonin Guigonnat termine 23e (15/20).

Les Norvégiens ont également réalisé une belle performance en plaçant quatre hommes dans le top 7 : Christiansen (3e), J. Boe (5e), Laegreid (6e) et T. Boe (7e). Le programme biathlon se poursuit ce dimanche au Grand-Bornand avec les mass-start féminine (12h45) et masculine (14h45). Avec un Français en jaune.