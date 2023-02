Biathlon (Oberhof): une cinquième Française engagée sur le sprint après un imbroglio

Sophie Chauveau aura sa chance sur le sprint. Une clarification de la Fédération internationale de biathlon (IBU) a permis à la France d'obtenir un

C'est ce qu'on appelle une bonne surprise. Et un beau couac de communication. Initialement remplaçante pour le sprint de vendredi aux Championnats du monde de biathlon à Oberhof (Allemagne), Sophie Chauveau a appris à la mi-journée ce jeudi qu'elle aura droit à un dossard pour la première course individuelle de ces Mondiaux. La faute, ou plutôt grâce, à une interprétation de dernière minute d'un règlement instauré en début de saison. Explications.

La France ne devait avoir que quatre places pour cette épreuve, ce qui correspond aux quotas. Un nombre limité par rapport aux étapes de Coupe du monde, où les Bleues ont six dossards cette année. Or en début de saison, un règlement créé par l'IBU (Fédération internationale de biathlon) permet d'avoir une place de plus pour un pays si un cinquième athlète de celui-ci figure dans le top 15 mondial.

Pour l'ensemble de la caravane du biathlon mondial, l'interprétation de ce texte était la suivante: cette place bonus ne concernait qu'un athlète déjà barré par quatre autres de ses compatriotes, mais figurant lui-même parmi les 15 meilleurs du général.

Une nouvelle interprétation à J-1

Un communiqué de presse de l'IBU à 24 heures du départ de la première course individuelle est venu changer la donne. La situation reste assez floue, même dans l'encadrement de l'équipe de France, mais un recours juridique d'une nation (possiblement l'Allemagne) a changé cette interprétation. Ce qu'il faut désormais comprendre: une seule athlète dans le top 15 offre une place en plus au pays concerné.

Avec Julia Simon en tête du général, mais aussi Anaïs Chevalier-Bouchet (11e) et Lou Jeanmonnot (12e) et Chloé Chevalier (16e), la France obtient donc un dossard supplémentaire pour le sprint. Et c'est Sophie Chauveau (18e), qui s'était révélée chez elle au Grand-Bornand, avec une 4e place sur le sprint notamment, qui bénéficie de ce précieux sésame.