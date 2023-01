Biathlon (Pokljuka): premier podium de la saison pour Fillon Maillet

Vainqueur du Gros Globe la saison dernière, Quentin Fillon Maillet a accroché son premier podium de la saison lors de la poursuite à Pokljuka (Slovénie) ce samedi. Le Français termine deuxième derrière l'intouchable Johannes Boe.

Quentin Fillon Maillet a obtenu son premier podium de la saison de Coupe du monde de biathlon au bout de la poursuite de Pokljuka (Slovénie) remportée en solitaire par le Norvégien Johannes Boe devant le Français et son frère Tarjei samedi. Parti en neuvième position, avec plus d'1'20'' de retards sur Johannes Boe, QFM a tiré profit d'un 19 sur 20 au tir pour se faire enfin une place sur le podium, lors de la dixième course individuelle de l'hiver : il termine à 1'04''09 du Norvégien, qui a fait un cavalier seul malgré deux fautes sur le pas de tir.

Tarjei Boe (1 faute), le frère aîné de Johannes, complète le podium de la poursuite après un mano a mano perdu avec le Français dans le dernier tour. Quintuple médaillé olympique à Pékin en février dernier et tenant du gros globe de cristal, Fillon Maillet n'avait jusque-là pas fait mieux qu'une quatrième place depuis le début de la saison.



Johannes Boe, lui, célèbre déjà sa septième victoire de l'hiver, sa troisième en quatre poursuites disputées, et conforte sa place en tête du classement général de la Coupe du monde. Son plus proche poursuivant, son compatriote Sturla Laegreid, a terminé au pied du podium samedi avec deux cibles manquées au tir.

Nouveau podium pour Julia Simon

Chez les femmes, la Suédoise Elvira Oeberg, impeccable au tir, a signé le doublé sprint-poursuite et se rapproche de Julia Simon, troisième de la poursuite, au classement général.



Déjà victorieuse du sprint deux jours plus tôt, Oeberg n'a laissé aucune chance à ses adversaires ce samedi : avec un 20 sur 20 au tir, elle s'est imposée avec 17"6 d'avance sur l'Italienne Dorothea Wierer, une faute sur le pas de tir, et 22"4 sur Simon, deux cibles manquées, une couché et une debout.

Au classement général, Simon reste en tête, avec 606 points, mais Oeberg réduit l'écart qui la sépare de la Française à 31 points, avec 575 points. La Scandinave passe devant au nombre de victoires individuelles cette saison, avec trois contre deux pour Simon. La Française monte toutefois pour la septième fois de l'hiver sur le podium en dix courses individuelles.

Pour sa première étape de Coupe du monde de l'hiver, après avoir manqué la première partie de saison, en méforme, la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland s'est classée huitième, avec un 19 sur 20 au tir, à 51 secondes. Elle avait terminé 16e du sprint jeudi avec une faute.

Les prochaines courses individuelles féminines sont prévues la semaine prochaine à Ruhpolding (Allemagne), avec un individuel de 15 km et une mass start. Deux relais mixtes sont programmés dimanche sur le site slovène.