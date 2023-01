Biathlon (Ruhpolding): très bonne opération pour Julia Simon, victorieuse de la mass-start

Julia Simon a remporté la mass-start de Ruhpolding ce dimanche, malgré un 17/20 derrière la carabine. Meilleur temps de ski, la Française réalise une bonne opération au classement général et profite du forfait de sa plus grande rivale, Elvira Oeberg.

Avec le forfait acté d'Elvira Oeberg (malade) avant le départ de la mass-start de Ruhpolding, Julia Simon pouvait faire une très bonne opération au classement général. Et la biathlète des Saisies a tenu son rang sur la course des Reines après un finish de légende remporté à l'expérience par la leader du classement général. Victorieuse de sa troisième course de la saison, l'athlète de 26 ans devance Lisa Vittozzi (19/20) et Anaïs Chevalier-Bouchet (19/20), qui signe un nouveau podium sur une mass-start après celle du Grand-Bornand.

141 points d'avance sur Oeberg

Malgré trois fautes au tir (17/20), Julia Simon a profité de son impasse lors du relais de la veille pour montrer une bonne forme sur les skis (1er temps) pour rester au contact de la tête de course et ressortir dans la même seconde qu'Anaïs Chevalier-Bouchet et Lisa Vittozzi avant le dernier tour de piste. Les deux Françaises et l'Italienne ont alors attendu les derniers hectomètres pour lancer le sprint final, remporté en patronne par Julia Simon.

Après sa troisième place sur l'individuel, la Tricolore termine idéalement ce week-end à Ruhpolding en empochant les 90 points de la victoire. Des points précieux qui lui permettent de prendre le large au général devant Elvira Oeberg, absente ce dimanche. Julia Simon (756 points) compte désormais 141 unités d'avance sur la Suédoise (615).

Les quatre autres Françaises engagées ont tenu leur rang ce dimanche, puisque Chloé Chevalier termine 10e (18/20), Sophie Chauveau 12e (16/20), Lou Jeanmonnot 13e (16/20) et Caroline Colombo 27e (14/20). Les biathlètes ont désormais rendez-vous à Antholz pour la dernière étape avant les championnats du monde à Oberhof.