Biathlon: victoire et émotions pour le relais mixte français à Nove Mesto

Les Français Lou Jeanmonnot, Caroline Colombo, Eric Perrot et Fabien Claude ont remporté ce dimanche le relais mixte (4x6 km) de Nove Mesto (République tchèque), comptant pour la Coupe du monde de biathlon.

Sans ses leaders habituels et avec une équipe largement remaniée, l'équipe de France a remporté ce dimanche le relais mixte de l'étape de Coupe du monde de Nove Mesto (République tchèque) devant la Suède et la Norvège sans les frères Boe - qui ont pris samedi le départ de la poursuite en étant positifs au Covid.

Le relais français a été lancé par Lou Jeamonnot puis Caroline Colombo pour les filles suivies d'Eric Perrot et Fabien Claude à la conclusion. C'est d'ailleurs un jour de première pour Eric Perrot et Caroline Colombo, qui décrochent leur premier succès en Coupe du monde.

La renaissance de Caroline Colombo

"C'est incroyable, c'est exceptionnel, savoure le jeune Eric Perrot, 21 ans. On a joué devant de A à Z. J'ai profité de jouer devant et c'est une sensation que j'adore. Tellement de plaisir que ça fonctionne pout tout le monde, c'est magique."

L'émotion est montée un cran au-dessus pour Caroline Colombo qui en l'absence de Julia Simon, laissée au repos, disputait le premier relais de sa carrière. "Ma carrière je le vis un peu comme des montagnes russes, résumait la native de Pontarlier. C'est comme ça que je fonctionne et il faut l'accepter même si c'est un peu difficile. J'arrive à monter très haut et descendre très très bas."

Gravement blessée en juillet 2017 à la suite d'une chute à l'entraînement lors d'un stage à Font-Romeu, avec une fracture ouverte et luxation d'une cheville, Caroline Colombo, 26 ans, s'est longtemps accrochée depuis en faisant la navette entre la Coupe du monde et le circuit secondaire de l'IBU Cup. Les larmes ont coulé en direct sur La chaine L'Equipe alors qu'elle recevait les félicitations de son ancien entraîneur Frédéric Jean - lui aussi en larmes - qui l'avait secourue lors de son accident et est aujourd'hui consultant. "Je suis contente que ce soit Fred qui ait commenté ma première victoire, a-t-elle lancé. Ça a été tellement compliqué pour moi quand on m'a dit que ma carrière est finie, que je ne pourrai certainement jamais remarcher correctement. Et au final tu te retrouves à gagner une Coupe du monde en relais... C'est tellement d'émotions et il y a un petit truc en plus pour moi aujourd'hui."