Championnats du monde de biathlon: quand Fillon-Maillet se trompe de chemin en vue de l'arrivée

L'équipe de France a décroché la médaille de bronze lors du relais mixte, première course des Mondiaux de biathlon 2023. Avec une petite frayeur sur la fin concernant Quentin Fillon-Maillet.

Après une course intense, le rythme cardiaque est remonté très vite et très fort à l'arrivée de Quentin Fillon-Maillet, qui terminait le travail avec une belle troisième place pour les Bleus lors de ce relais mixte. Sauf qu'au dernier virage, celui-ci se trompe de chemin et prend la voie de gauche (à droite sur la photo) plutôt que celle de droite qui mène à la ligne d'arrivée.

Moment d'effroi dans le camp bleu. Marie Dorin, qui commente pour la chaîne L'Equipe, hurle. Anïs Chevalier-Bouchet, la deuxième relayeuse, lui fait des grands gestes et veut le rejoindre avant qu'on l'arrête. "Il m'a fait un peu peur, sourit-elle après la course. Je voyais l'Autrichien derrière, je n'avais pas envie de rentrer à la maison comme ça."

"J'étais en train de célébrer avec le public, tout d'un coup je me rends compte qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée!, explique QFM après la course. Avec lucidité, il fait marche arrière sans couper au dessus les plots, ce qui aurait amené à la disqualification de la France." Heureusement, l'Autrichien Eder a un peu lâché l'affaire et n'a pas le temps de revenir, il échoue seulement à 4 secondes de Fillon-Maillet.

Troisième relayeur, Emilien Jacquelin peut sourire à l'arrivée en glissant un: "la FFL (fédération française de lose nflr) aurait adoré ce moment là!"