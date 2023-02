EN DIRECT - Mondiaux de biathlon: suivez le relais hommes et le relais femmes à Oberhof

Menacés par la météo et les vents annoncés à 85 km/h, les relais homme et femme des championnats du monde de biathlon auront bien lieu ce samedi à l’horaire prévu. Les organisateurs et les autorités locales se sont réunis ce matin à 7h30. Les conditions météo prévues finalement pour ce samedi à Oberhof ne menacent pas la sécurité des spectateurs et des athlètes. La traditionnelle réunion du jury avant la course prévue à 10h45 fera un nouveau point sur la situation, si jamais les conditions météo se dégradent.

JR