Guerre en Ukraine: le beau geste de solidarité de Lesser pour la biathlète ukrainienne Merkushyna

Très suivi sur les réseaux sociaux, notamment par des followers russes, le biathlète allemand Erik Lesser a "prêté" son compte Instagram à l’Ukrainienne Anastasiya Merkushyna afin que celle-ci puisse passer des messages de paix et relater la dure réalité de la guerre aux athlètes russes.

L’heure de la retraite est proche pour Erik Lesser. À 33 ans, le biathlète allemand va sortir par la grande porte dans 15 jours lors de la dernière étape de Coupe du monde à Oslo. Car avant de tirer sa révérence, il a profité des épreuves de ce week-end à Kontiolahti, en Finlande, pour montrer sa grande solidarité avec l’Ukraine, envahie depuis dix jours par l’armée russe. En plus de collecter des denrées alimentaires pour les Ukrainiens en zone de guerre, il a décidé de laisser son compte Instagram à la biathlète ukrainienne Anastasiya Merkushyna.

L’Allemand compte près de 120.000 followers dont 30.000 russes. Lesser doit sa popularité en Russie à son aide envers Eduard Latypov. Mi-janvier, l’Allemand lui avait prêté un vélo d’appartement pour s’entraîner alors qu’il était en quarantaine après un test positif au Covid-19. "Maintenant je peux dire que j’ai un bon copain en Allemagne" , avait notamment réagi Latypov.

"Je veux vous montrer la guerre avec mes yeux"

Deux mois plus tard, alors que la Russie est entrée en guerre avec l’Ukraine, Erik Lesser permet à l’Ukrainienne Anastasiya Merkushyna de s’adresser aux athlètes de la Russie, dans leur langue, grâce à son compte Insta. Outre des photos montrant la terrible réalité de la guerre dans son pays, la biathlète de 27 ans demande aux Russes de ne pas croire la télévision de leur pays.

"Je veux vous montrer la guerre avec mes yeux", écrit-elle. Pendant trois jours, je n'ai pas pu joindre mon amie à Tchernihiv. Et quand elle a appelée pour dire qu'elle s'était échappée de cet enfer par le dernier pont restant, j'ai pleuré de soulagement. La guerre est une chose terrible, c'est la peur, la douleur, la mort, et ce n'est pas une page dans les manuels d'histoire sur la Seconde Guerre Mondiale."

"Votre silence vaut des dizaines de vies"

Anastasiya Merkushyna insiste sur la propagande russe: "Vous ne le croirez peut-être pas, mais assurez-vous d'appeler vos proches appelés par l'armée. Vos autorités ont amené un crématorium ici, et beaucoup ne verront pas les corps de leurs proches. Même les 500 morts que vous avez annoncés sont trop nombreux pour être sauvés... Sauver qui? Le peuple ukrainien s'est uni et se battra jusqu'au dernier homme pour son indépendance. J'en appelle aux athlètes, vous savez exactement ce qui se passe et vous vous taisez, votre silence vaut des dizaines de vies", conclut-elle.