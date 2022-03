Biathlon (Kontiolahti): Fillon Maillet en patron sur le sprint, le gros globe se rapproche

Le quintuple médaillé olympique Quentin Fillon Maillet a remporté ce samedi le sprint de Kontiolahti en étant parfait derrière la carabine et sur les skis. Le Jurassien se rapproche du gros globe de cristal de vainqueur de la Coupe du monde.

Qui pour arrêter Quentin Fillon Maillet ? Auteur de Jeux olympiques presque parfaits (cinq médailles, dont deux en or), le Jurassien a triomphé ce samedi sur le sprint (10km) de Kontiolahti (Finlande), pour la première course individuelle depuis Pékin. Après la troisième place du relais vendredi, "QFM" a signé un score parfait derrière la carabine (10/10) et sur les skis (3e temps) pour signer une sixième victoire cette saison qui le rapproche du gros globe de cristal. Ce succès lors du sprint lui permet également de récupérer le dossard rouge de la spécialité devant Sebastian Samuelsson.

Une performance majuscule qui le met dans de bonnes conditions pour la poursuite de dimanche puisqu'il garde 18 secondes d'avance sur Filip Andersen (10/10) et 29 secondes sur Johannes Kuehn (9/10).

Il creuse l'écart au général

"Ca parait parfait de l'extérieur mais la forme en ski n'est pas exceptionnelle. Ce n'est pas la piste que je préfère, j'ai de la chance sur tir debout, ce n'est pas parfait. Je suis content de faire cette victoire aujourd'hui. Je coche l'objectif de la journée. Je ne suis pas 100% satisfait de ma course, mais je suis satisfait à 100% du résultat", a réagi Fillon Maillet au micro de la chaîne L'Equipe.

Un résultat qui lui permet de creuser l'écart au classement général (127 points d'avance), devant son coéquipier Emilien Jacquelin, 6e de ce sprint (8/10) à 34 secondes de la tête. Sans Fabien Claude, les autres Français sont également bien placés pour la poursuite puisque Antonin Guigonnat (10/10) est à 45 secondes de Fillon Maillet, tandis que Simon Desthieux (9/10) est à 56 secondes.