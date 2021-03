Ostersund: Simon Desthieux remporte la mass start, le gros globe pour Johannes Boe

Le Français Simon Desthieux a remporté ce dimanche la mass start d'Ostersund, dernière course de la Coupe du monde de biathlon, alors que le Norvégien Johannes Boe termine en tête du classement général et s'adjuge le gros globe de cristal pour la 3e fois d'affilée.

Et de deux pour Simon Desthieux! Pour la dernière course de la saison de la Coupe du monde de biathlon, le Français a été impérial sur la mass stard d'Ostersund (Suède) ce dimanche. C'est sa deuxième victoire de l'hiver. Il a devancé le Russe Eduard Latypov (8"9) et Johannes Boe (17"5).

Boe toujours en cristal

Avec un joli 18/20 au tir, Desthieux a ensuite terminé sa course en solitaire pour soulever les bras en passant la ligne, profitant de conditions meilleures que sur les courses précédentes du week-end. Avec un dernier tour parfait, le Français a aisément comblé les quelques secondes qui le séparaient de Latypov en sortant du dernier pas de tir.

Le Norvégien Johannes Boe, privé de son duel devenu mythique avec Martin Fourcade depuis la retraite de ce dernier, s'adjuge le gros globe de cristal pour la troisième année consécutive. Mais il doit son sacre cette année à une défaillance de Sturla Holm Laegreid sur cette dernière sortie. Le biathlète de 24 ans termine finalement deuxième du général, après sa huitième place du jour.