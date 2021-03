Relais mixte (Nove Mesto): la France échoue au pied du podium, la Norvège impériale

Les Bleus ont pris la quatrième place lors du relais mixte de Nove Mesto ce dimanche en République tchèque. Malgré un dernier relais de Quentin Filon-Maillet, la France a terminé très loin de la Norvège, encore impeccable.

Auteur d'une superbe semaine à Nove Mesto avec ses victoires sur le sprint et en poursuite, Quentin Fillon-Maillet espérait boucler le week-end avec un nouveau podium ce dimanche lors du relais mixte. Dernier relayeur tricolore après les passages d'Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet et de Simon Desthieux, le biathlète de 28 ans n'a rien pu faire face à la Norvège, victorieuse devant l'Italie et la Suède.

Avec un tour de pénalité et neuf pioches, le relais français s'est contenté de la quatrième place, à une minute et 42 secondes des Scandinaves emmenés par Tiril Eckhoff et Johannes Boe. Longtemps à la lutte pour le podium, les Bleus ont finamement échoué à environ vingt secondes de la troisième place.

Desthieux a craqué sur son tir couché

Derrière une Norvège intouchable, la France avait plutôt bien commencé avec les passages Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet (quatre pioches pour les deux Françaises) et une deuxième place provisoire à mi-course.

Malheureusement pour lui, Simon Desthieux a craqué lors de son tir couché. Auteur de quatre fautes, le troisième relayeur tricolore a été obligé de passer par l'anneau de pénalité. Malgré un joli sursaut et un sans-faute sur son tir debout, Simon Desthieux a passé le relais à Quentin Fillon-Maillet à la quatrième place avec onze secondes de retard sur le podium. Une marge trop importante pour l'homme en forme du clan tricolore.

Après cette déception du relais mixte matinal, les Bleus auront une ultime chance de briller dans l'après-midi lors du relais mixte simple. Julia Simon et Antonin Guigonnat tenteront de rivaliser avec la Norvège (et le duo Tandrevold-Laegrid) et d'offir un podium à l'équipe de France.

Après l'étape tchèque de Nove Mesto, la saison de biathlon s'achèvera dans une semaine en Suède du côté d'Ostersunds avec trois courses individuelles (sprint, poursuite, mass start).