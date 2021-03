Biathlon (Nove Mesto): Desthieux accroche le podium derrière les frères Boe

Pas de doublé pour Simon Desthieux, mais un nouveau podium. Parmi en tête de la poursuite à Nove Mesto ce dimanche, à la suite de sa victoire sur le sprint, le Français a terminé 3e, derrière les deux frères Boe. Tarjei Boe remporte la course, devant Johannes, qui conforte sa première place au général.

Le magnifique week-end de Simon Desthieux se termine de belle manière. Au lendemain de sa première victoire en Coupe du monde, sur le sprint, le Français a pris la 3e place ce dimanche à Nove Mesto (République tchèque) sur la poursuite, après être parti en tête de la course.

L'erreur fatale de Jacquelin

Parfait en début de course, Desthieux n'a malheureusement pas su résister au retour des frères Boe. Tarjei, d'abord, qui a été parfait au tir avec un 20/20, qui a écœuré Émilien Jacquelin. Jusqu'au dernier tour, le Français, tenant du petit globe de la poursuite, pensait pouvoir remporter la course.

Mais alors que le Norvégien maîtrisait parfaitement le tir debout, Jacquelin craquait avec sa seule faute de la journée sur le pas de tir, qui le relègue finalement à la 7e place du classement, derrière son compatriote Quentin Fillon-Maillet (6e). Les Français auront tout fait dans le dernier tour pour remonter, sans succès.

La remontée impressionnante de Johannes Boe

Tarjei Boe s'impose donc, et son frère cadet Johannes est l'autre gagnant du jour. Mis sous pression par Sturla Laegreid pour le classement général, Johannes Boe a réalisé une remontée impressionnante sur cette poursuite, malgré ses deux fautes sur le premier tir. Le Norvégien a été ultra-rapide et termine juste derrière son grand frère. Au classement général, Johannes Boe conforte son avance avec 33 points de plus que Laegreid, qui termine 5e ce dimanche.