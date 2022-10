Handisport: la snowboardeuse Cécile Hernandez porte plainte après une agression à Paris

La snowboardeuse Cécile Hernandez, médaillée d'or aux derniers Jeux paralympiques, a raconté son calvaire sur les réseaux sociaux.

"De la gaieté au cauchemar." La championne paralympique Cécile Hernandez a été victime d’une agression sexuelle devant son hôtel, rue de Lyon à Paris, alors qu’elle sortait d’un gala pour une association caritative, la fondation Alice Milliat. "Arrivée devant l'établissement, j'ai sonné pour qu'on ouvre la porte, la sonnette ne marchait pas et personne derrière le desk, j'ai insisté en vain et au même moment, un homme est arrivé et m'a agressée", a-t-elle raconté sur Instagram. La triple championne du monde évoque "des propos et des gestes déplacés" pendant plusieurs minutes qui lui ont paru une éternité.

"On n'est jamais assez endurcie face à une telle situation"

"J'ai dû taper dans les portes vitrées pour qu'on m'ouvre enfin. Je suis profondément choquée de cette agression dont j'ai été victime devant cet hôtel (et son dysfonctionnement)", a-t-elle confié. Après avoir hésité dans un premier temps à pousser les portes d’un commissariat, l’athlète s’est finalement rendue auprès d’une gendarmerie pour porter plainte en fin de semaine dernière, confirme France Bleu Roussillon. Depuis son retour à Perpignan, elle enchaîne les rendez-vous pour, assure-t-elle, "faire avancer l’enquête".

"Je pensais être forte avec tout ce que j'ai vécu mais on n'est jamais assez endurcie pour face à une telle situation, a-t-elle conclu. Il n'y a pas de petites ou grandes agressions, il y a des agressions que ce soit par des mots, des propos déplacés, des blagues douteuses ou des gestes malveillants. Ce que j'ai vécu aurait pu être bien pire. Ces mots posés ici vont m'aider et ils doivent aussi servir celles et ceux victimes, injustement, de la folie humaine."