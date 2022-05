Hockey: les Bleus dédient leur victoire contre l'Italie... à Zinedine Zidane

Les joueurs de l’équipe de France de hockey sur glace ont dédié leur victoire face à l’Italie (2-1, a.p.), jeudi, à Zinedine Zidane seize ans après son expulsion en finale de la Coupe du monde de football face à la Nazionale.

L’équipe de France de hockey a fait un pas vers le maintien dans l’élite mondiale en s’imposant face à l’Italie (2-1, a.p.) jeudi lors du quatrième match de la Coupe du monde. Un succès renversant pour les Bleus, longtemps menés, qui ont égalisé en toute fin de match par Sasha Treille avant un but en mort subite d’Hugo Gallet.

Soulagés par ce succès, les Français ont un peu chambré à l’issue de la rencontre en exorcisant les vieux démons du sport hexagonal. Henri Buisse, gardien français, a dédié cette victoire à Zinedine Zidane devant la caméra du compte Twitter de l’équipe: "on l’a fait pour Zizou!", a-t-il lancé.

Un coup de tête toujours dans les mémoires

Il fait évidemment référence à la finale de la Coupe du monde 2006 de football perdue par la France face à l’Italie (1-1, 5 tab 4) au cours de laquelle Zinedine Zidane avait été expulsé en prolongation pour avoir asséné un coup de tête dans le torse de Marco Materazzi. Le tout pour le dernier match de sa carrière. Seize ans après, ce geste reste toujours gravé dans les mémoires malgré les grandes réussites de l’équipe de France et de Zinedine Zidane depuis.

Les Bleus ont accroché une deuxième étoile mondiale à leur palmarès en 2018 alors que Zinedine Zidane a remporté trois Ligues des champions et deux championnats d’Espagne comme entraîneur du Real Madrid.

L’équipe de France de hockey, elle, a encore trois matchs de poules à disputer lors du Mondial face au Danemark, la Suisse et le Canada, trois premiers du groupe A. Ce deuxième succès - après celui face au Kazakhstan (2-1) et un revers contre l’Allemagne (2-3) - permet aux hommes de Philippe Bozon d’aborder ces chocs avec l’esprit libéré. Et un peu moqueur aussi.