Real: "Mon grand frère", Benzema se confie sur sa relation privilégiée avec Zidane

Dans un entretien accordé à L'Équipe, Karim Benzema s’est livré sur son lien très fort avec Zinédine Zidane. L’attaquant du Real Madrid l’assure: son ancien coach fait partie de sa famille.

Tous les deux, ils ont participé à écrire l’histoire du Real Madrid. Avec trois titres en Ligue des champions (2016, 2017 et 2018), Zinédine Zidane et Karim Benzema se sont construits un palmarès commun exceptionnel dans la capitale espagnole lorsque le champion du monde 98 en était l’entraîneur principal. Mais, comme l’a confié l’ancien Lyonnais dans une interview à L’Équipe, le lien entre les deux hommes dépasse largement le cadre du sport.

"Il m'a toujours parlé sincèrement. Si j'étais bien, il me le disait, si je ne l'étais pas, il me le disait aussi, a assuré le N°9 des Bleus. Et il ne le faisait pas avec des pincettes. Il y a un peu plus que de l'amitié entre nous, c'est même un peu la famille car je dis que c'est mon grand frère."

"J'oublie que c'est mon coach"

"J'oublie que c'est mon coach en fait parce qu'on discute, on se voit, a poursuivi Benzema dans les colonnes du quotidien sportif. Ça, c'est hors football. Mais sur le terrain, il m'a tellement mis en confiance et dans les meilleures conditions, que j'ai pu m'épanouir, donner encore plus et montrer autre chose."

Dans le même entretien, Benzema a également révélé les secrets du triomphe madrilène face au PSG (3-1) en 8e de finale de Ligue des champions. A la mi-temps, le Français a notamment eu des mots forts. "1-0 pour Paris, ça ne changeait rien pour nous, on savait qu'on devait marquer deux buts dans tous les cas. À la mi-temps, j'ai pris la parole et j'ai dit à tout le monde : 'Les gars on est bien. On a pris un but mais en essayant d'attaquer. C'est normal, on doit attaquer. Il faut juste faire attention aux contres. Tranquille.'"

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour suivre la Ligue des champions

La suite ? Un triplé de "KB9" en l’espace de 17 minutes et une qualification fracassante pour les quarts de finale de la C1, où les Madrilènes affrontent Chelsea ce mercredi (21h sur RMC Sport 1).