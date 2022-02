Hockey-sur-glace: un joueur d'Anglet aurait été traité de "gorille" par un adversaire

Le hockeyeur canadien Christopher John Garcia, défenseur d'Anglet en Ligue Magnus, aurait été victime d'une injure raciste de la part d'un joueur de Rouen.

Christopher John Garcia aurait-il été victime d'une injure raciste ? Lors de la rencontre du championnat de France de hockey-sur-glace entre Anglet et Rouen en Ligue Magnus, le défenseur canadien du club basque dit avoir entendu une insulte de ce type au cours du match. "En état de choc. On est en 2022 et le racisme semble encore en vie, également dans un match de hockey. C'est incroyable, surtout après tout ce qu'il s'est passé cette année envers les joueurs de couleur. Durant un match la semaine dernière, un joueur de l'équipe de Rouen a eu l'audace de m'appeler 'gorille' depuis le banc alors que je ne lui parlais même pas. Quand ce type de comportement va-t-il changer ? Cela me rend malade", a pesté le joueur sur les réseaux sociaux.

Le club condamne les propos

Ce lundi, l'Anglet Hormadi Pays Basque a apporté son soutien au Canadien, en "condamnant fermement les propos tenus à son égard". "Nous tenons à rappeler que le hockey-sur-glace est un sport cosmopolite, riche de la diversité de l'ensemble de ses acteurs. L'Hormadi est fier de ses joueurs utilisant les plateformes sociales pour attirer l'attention sur les valeurs importantes de notre sport telles que la diversité et l'inclusion", a souligné le club basque.

Le club engagé en Synerglace Ligue Magnus, première division nationale, ne précise pas pour l’heure s’il compte rapporter ces faits auprès des instances dirigeantes et demander les sanctions appropriées. Les Dragons de Rouen n’ont eux pas encore réagi.