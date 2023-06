"Je suis brisée": Tifany Huot-Marchand annonce qu'elle ne pourra pas reprendre le short-track après sa terrible blessure

Victime d’un très grave accident en pleine compétition en octobre dernier, Tifany Huot-Marchand a tout fait pour revenir sur la glace. Malgré toute sa volonté et sa détermination, la patineuse de vitesse française doit renoncer en raison d'une moelle épinière jugée "trop fragile" par le corps médical.

Le couperet est tombé. Blessée gravement le 9 octobre dernier, Tifany Huot-Marchand livrait une bataille contre elle-même pour tenter de reprendre la compétition en short-track (du patinage de vitesse).

"Aujourd’hui, je viens d’avoir la réponse à la question que je me pose depuis des mois. Est-ce que je vais pouvoir reprendre le short-track et la compétition ? La réponse est NON (Définitif)", a regretté la Franc-Comtoise de 29 ans dans un message publié sur Instagram lundi, où la championne de France et vice-championne du monde remercie tous ses suiveurs pour l'avoir soutenue durant ses huit mois de combat.

"Je suis brisée. Inconsolable"

Après avoir passé plusieurs semaines au Centre européen de rééducation du sportif de Capbreton (Landes), la meilleure Française de la discipline, qui avait participé aux derniers JO d’hiver en Chine, a été jugée inapte par le corps médical. "Je me suis battue tous les jours. J’y ai cru. Fort. Comme personne ne peut l’imaginer, poursuit-elle. Et aujourd’hui, on refuse que je m’aligne de nouveau en compétition. Ma moelle épinière est trop fragile. J’accuse vraiment le coup. Mon corps souffre. Terriblement. Mon cœur, mon âme, mon corps hurlent. Je suis brisée. Inconsolable."

En octobre à Heerenveen lors de la Dutch Open, Huot-Marchand était victime d'une terrible chute qui a failli la paralyser. Souffrant d'une fracture de la cervicale C5, elle avait été hospitalisée et opérée. Elle ambitionnait un retour en équipe de France en juin pour une reprise des compétitions fin octobre en vue des prochains JO d'hiver de 2026, à Milan.

Alors que les médecins lui indiquaient après son accident qu'elle "ne [remarcherait] probablement plus jamais", la battante parviendra à déjouer tous les pronostics. Elle remarche, recoure même, à force volonté de et de détermination. Insuffisant. "Aujourd'hui, j'ai tenu ma promesse. J'ai tout mis en oeuvre pour atteindre mes objectifs", explique-t-elle dans son message Instagram. "Malheureusement, ça n'a pas abouti".