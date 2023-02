EN DIRECT - Mondiaux de ski alpin: Jasmine Flury se rapproche du titre, les Françaises à la peine

Les Mondiaux de ski alpin se poursuivent

Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct consacré aux championnats du monde de ski alpin, à Courchevel et Méribel. Après les épreuves de combiné et de super-G, qui ont vu Alexis Pinturault décrocher une médaille d'or et une médaille de bronze, la compétition se poursuit, avec encore de très belles courses à disputer, notamment la descente, le slalom géant et le slalom.