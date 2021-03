Saalbach (super-G): Odermatt met à la pression à Pinturault, podium pour Bailet

Marco Odermatt a remporté ce dimanche le super-G de Saalbach en Autriche. Le Suisse s’est imposé devant le Français Matthieu Bailet et réduit son retard sur Alexis Pinturault en tête de la Coupe du monde de ski alpin.

La course au gros globe de cristal tient toutes ses promesses entre Alexis Pinturault et Marco Odermatt. Ce dimanche, le Suisse a signé un joli coup avec sa victoire lors du super-G de Saalbach.

Impressionnant, l’actuel deuxième du classement général de la Coupe du monde l’a emporté avec 62 centièmes d’avance sur le Français Matthieu Bailet. Le skieur de 24 ans n'avait jamais mieux qu'une huitième place chez les pros et signe donc son premier podium en Coupe du monde.

Champion du monde de la spécialité, devant Baumann et Pinturault, et grand favori pour le petit globe de la spécialité, l’Autrichien Vincent Kriechmayr complète le podium et a échoué à 82 centièmes d’Odermatt.

81 points d’avance pour Pinturault

Premier à s’élancer ce dimanche sur la piste autrichienne, Alexis Pinturault s’est contenté d’une quinzième place à l’arrivée. L’actuel leader de la Coupe du monde n’a marqué que 15 points et cédé 85 unités sur Marco Odermatt, son premier poursuivant. Toujours favori, le Français reste en position favorable pour remporter le gros globe de cristal mais ne possède plus que 81 points d’avance sur son rival helvète.

A six courses de la fin de saison (une descente, un super-G, deux géants, deux slaloms), le sextuple de médaillé mondial doit se méfier. Alexis Pinturault et Marco Odermatt se retrouveront dans une semaine à à Kranjska Gora (Slovénie) pour un géant et un slalom. Cela promet.