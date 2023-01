Ski alpin: à Kitzbühel, Clément Noël espère poursuivre sa reconstruction

Sixième du slalom de Wengen la semaine dernière, Clément Noël se reconstruit peu à peu à la moitié d'un hiver très décevant ponctué par de nombreuses sorties de pistes. Sur la Ganslern de Kitzbühel, où il s'était imposé en 2018, l'objectif du champion olympique de la discipline sera d'abord de marquer des points avant de viser le podium, comme il le confie à RMC Sport.

Clément, comment s'est déroulée votre semaine depuis le slalom de Wengen dimanche dernier ?

On est venu directement en Autriche depuis la Suisse. On a d'abord eu un peu de repos avant de s'entraîner à Reiteralm pendant deux jours, notamment aux côtés d'Henrik Kristoffersen et de Marcel Hirscher. On a fait de bons entraînements, sur de la bonne neige, c'est enfin l'hiver, c'est bien.

Vous avez travaillé des points spécifiques ?

J'ai fait une journée de slalom géant histoire de changer un peu, et puis un jour de slalom. On s'est entraîné dans de bonnes conditions, avec une neige plus dure que ces derniers temps. J'espère d'ailleurs que ce sera la même à Kitzbühel. Mais sinon oui, on bosse, on essaye de progresser au fur et à mesure, de bosser sur les erreurs commises en course et ce manque de régularité.

Mais cette 6e place à Wengen où l'on ne vous a quasiment jamais senti en danger, ça vous a donné confiance ?

Oui c'était important. C'est sûr qu'il faut passer par là, par des manches frustrantes au niveau du résultat mais des manches propres sans trop en faire, ça permet d'avancer. Il me fallait avoir de la retenue. Sur la manière je devais l'aborder comme ça. Ça me permet de me relancer un peu pour la fin janvier. J'évite la catastrophe de sortir encore et de perdre des dossards. Il faut en passer par là, même si le résultat est frustrant.

C'est de la maturité ? De la sagesse ? Avant vous n'auriez pas vraiment raisonné comme ça ...

Oui j'apprends à bosser là-dessus. Je préfèrerais ne pas devoir bosser là-dessus, mais je suis obligé. Même si je n'accepte pas de ne pas jouer avec les meilleurs, je suis plus lucide. Ca m'empêche pas d'avoir de l'ambition et de la confiance, mais pour l'instant, je dois accepter d'être un peu moins bon pour mettre des courses en bas, car il le faut.

Du coup quel sera pour vous l'objectif ce dimanche ?

Je n'en ai pas vraiment... Je ne vais pas partir dans les tous premiers alors si déjà je peux faire une bonne première manche pour rester dans le match pour le podium, ça sera bien. Il faut que j'essaye de donner le maximum en gardant suffisament de sécurité pour arriver en bas. Mais je ne pourrai pas être loin des 100% car ceux qui gagnent ils sont à fond. C'est un peu paradoxal. C'est Kitz, je n'ai pas envie de me dire il faut arriver en bas, ce n'est pas l'objectif et l'état d'esprit. Je veux essayer de m'approcher des meilleurs.