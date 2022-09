Ski alpin: Aksel Lund Svindal, double champion olympique, souffre d'un cancer des testicules

L'ancien skieur norvégien Aksel Lund Svindal (39 ans), double champion olympique, a annoncé ce samedi souffrir d'un cancer des testicules.

Double champion olympique, sur le Super G à Vancouver et la descente à PyeongChang, Aksel Lund Svindal, également quintuple champion du monde a annoncé samedi sur son compte Instagram souffrir d'un cancer des testicules. Agé de 39 ans, le champion norvégien a pris sa retraite sportive en 2019. Il compte 36 victoires en Coupe du monde et a remporté le Globe à deux reprises.

"Les dernières semaines ont été différentes. Mais si je peux parler de semaines et non de mois, c'est grâce à une grande aide médicale, un peu de chance et une bonne décision. Je suis très reconnaissant envers le système de santé public de la Norvège. Merci ! Mais c'est de cette première bonne décision que je veux parler maintenant", s'est exprimé la légende du ski alpin.

"J'ai senti un changement dans mon corps. Je n'étais pas sûr de ce que c'était, ni même si c'était quelque chose. Mais j'ai décidé de le faire vérifier. Je suis allé voir un médecin, et j'ai été rapidement transféré à l'hôpital où ils ont confirmé ce que le médecin suspectait. Un cancer des testicules", a t-il annoncé à ses fans.

"Saviez-vous que le cancer du testicule est le type de cancer le plus fréquent chez les hommes de moins de 50 ans ? Et qu'il n'est pas rare que les patients soient âgés d'à peine 20 ans ? Je ne le savais pas, mais maintenant je le sais", a prévenu l'ancien sportif.

Svindal a terminé son message par une invitation à consulter au moindre doute, même pour les plus pudiques: "Ce que je sais aussi, c'est que les hommes ne sont pas très doués pour parler de leurs problèmes de santé. Et parfois, c'est exactement ce qu'il faut faire pour acquérir des connaissances, ou pour prendre la bonne décision d'aller voir un médecin."