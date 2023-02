Ski alpin (Chamonix): la sensation AJ Ginnis, premier Grec sur un podium de Coupe du monde

La première victoire de la saison du Suisse Ramon Zenhäusern lors du slalom de Chamonix a été éclipsée ce samedi par la magnifique performance de AJ Ginnis, devenu le premier Grec à monter sur un podium de Coupe du monde de ski.

C'est la sensation du jour à Chamonix. Derrière Ramon Zenhausern et bénéficiant de la sortie de piste de deux des grands favoris, le Français Clément Noël et le Norvégien Henrik Kristoffersen, le Grec AJ Ginnis - parti dossard 45 ce samedi matin - a terminé deuxième du slalom de Chamonix. Vingt-troisième de la première manche, il a réalisé le meilleur temps de la deuxième pour se classer finalement deuxième des deux manches cumulées. Le drapeau grec a donc flotté dans une aire d'arrivée de Coupe du monde de ski pour la première fois de l'histoire.

Âgé de 28 ans, le natif d'Athènes a commencé le ski au Mont Parnasse, une montagne située au dessus de Delphes dans le centre de la Grèce, où son père dirigeait une école de ski. Il a ensuite déménagé en Autriche à 12 ans avant que ses parents ne partent aux Etats-Unis dans le Vermont, sa mère étant américaine. Il a d'ailleurs d'abord couru sous pavillon américain dès l'âge de 17 ans, et fût même médaillé de bronze en slalom aux Mondiaux junior en 2015, avant de prendre la 9e place du parallèle par équipe des Mondiaux de Saint-Moritz en 2017.

Les félicitations de Clément Noël

Il a marqué en 2016 ses premiers points en Coupe du monde à Madonna Di Campiglio mais a dû depuis subir plusieurs interventions chirurgicales au genou qui l'ont tenu à l'écart des pistes de ski pro en 2018 et 2019. Au printemps 2020, la fédération grecque a approché Ginnis et lui a demandé comme il avait la double nationalité, s'il souhaitait rejoindre l’équipe. Les Américains n’étant plus en mesure de le soutenir financièrement, il a donc fait ce choix sportif et a rapidement marqué à Flachau en 2021 ses premiers points pour la Grèce.

Il a donc signé pour la Grèce son premier podium ce samedi à Chamonix, félicité par Clément Noël le Français, avec qui il s’est entraîné la semaine dernière. "C'est ce qui me console de ma journée, a expliqué Noël, après avoir enfourché. C'est un bon copain, je suis très content pour lui, il est très gentil très respectueux. Il a un parcours compliqué, il a créé un peu sa carrière il a évolué de son côté tout en étant hyper sociable avec les autres, je suis très content de le voir deuxième."