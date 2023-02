Ski alpin: Clément Noël veut se rassurer avant les Mondiaux

Vainqueur il y a dix jours de son 10e slalom en Coupe du monde de ski alpin, son premier cette saison, Clément Noël a repris un peu de confiance au milieu d'un hiver morose. Il espère confirmer cette embellie à Chamonix ce samedi, lui qui s'est imposé lors des deux dernières éditions du slalom du Kandahar sur la Verte des Houches. En l'absence d'Alexis Pinturault, il sera le Français à suivre à partir de 9h30 samedi matin.

Une course en France c'est toujours un bon moment? Vous en avez déjà remporté trois dans votre carrière...

Oui, une course en France, je suis toujours content, peu importe où et quand. Ça m’a déjà réussi ici ou à Val d'Isère donc c’est que du bonheur d’être ici. En plus, elle est placée juste avant les Mondiaux, donc ça a une double importance pour arriver en confiance et avec des résultats sur le plus gros évènement de la saison.

Sur une piste où l'on observera quelques changements, on sait à quoi s'attendre?

On s’est entrainé ici la semaine dernière, la piste est plus jolie qu’avant, plus variée, avec des nouveaux mouvements de terrain, ou plus marqués. En 2020 il n’y avait rien de fou dans la configuration de la piste. Là, elle est plus technique, avec des choses spéciales qu’on va voir à la télévision. Ça va bien rendre, une piste qui permet de faire des tracés joueurs.

En l'absence de Braathen, le numéro 1 mondial en slalom, opéré de l'appendicite, et vu votre état de forme, vous êtes favori?

Schladming a fait du bien au mental, au moral et à ma façon de skier, j’ai pu être plus libéré à l’entraînement. Après, favori, je ne pense pas qu’on puisse dire ça si on regarde bien la saison avec quatre vainqueurs différents. Il reste Henrik Kristoffersen, qui a déjà gagné ici, Daniel Yule, qui était en position de gagner en 2020. Ça va être du beau ski, une course serrée, je ne me vois pas favori plus que ça.

Quel sera le but? De continuer à skier avec un peu de retenue ou plutôt de lâcher les chevaux?

Normalement dans mon état d’esprit je vais essayer de m’envoyer, de rester sur ce feeling de la 2e manche à Schladming et des entraînements des derniers jours où je ne me sentais pas trop mal. On a pu se reposer après Schladming, ça va.