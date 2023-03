Ski alpin: la reine Mikaela Shiffrin s'offre le record absolu de victoires en Coupe du monde

Après avoir égalé le record de succès d'Ingemar Stenmark vendredi, l'Américaine Mikaela Shiffrin a signé ce samedi une 87e victoire en Coupe du monde, devenant la première skieuse de l'histoire (femmes et hommes confondus) à réaliser une telle performance.

Toujours plus haut, et toujours plus seule au sommet du ski mondial. Après avoir égalé le record de succès vendredi, l'Américaine Mikaela Shiffrin a remporté sa 87e victoire en Coupe du monde en s'adjugeant ce samedi le slalom d'Are (Suède), battant la marque historique du Suédois Ingemar Stenmark.

Shiffrin a devancé la Suissesse Wendy Holdener (à 92/100) et la Suédoise Anna Swenn Larsson (à 95/100) pour devenir la seule détentrice du record de victoires sur le circuit mondial.

