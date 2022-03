Ski alpin (Lenzerheide): énorme Miradoli, qui signe le premier succès français en Super-G depuis 18 ans

La skieuse française Romane Miradoli a remporté ce samedi le Super-G de Lenzerheide (Suisse). Son premier succès en Coupe du monde, et le premier pour une tricolore dans cette discipline depuis 2004.

Sensation à Lenzerheide en Suisse, lors du Super-G dames de ce samedi avec la victoire de la Française Romane Miradoli. Sa première en Coupe du monde mais aussi son premier podium.

La skieuse haut-savoyarde a sorti une course incroyable et a relégué la championne olympique Lara Gut-Behrami à 8 dixièmes et l’Américaine Mikaela Schiffrin à 3 dixièmes. Miradoli, 27 ans, signe une victoire de prestige sous les yeux de Roger Federer. Le Suisse est venu en voisin apprécier cette étape de Coupe du monde puisqu’il possède une villa dans cette vallée.

Une première depuis Carole Montillet

Miradoli avait signé des Jeux olympiques plutôt convaincants il y a quelques semaines, avec une 11e place lors du Super-G à Pékin, et une 13e place lors de la descente.

C’est la première victoire française en Coupe du monde lors d’un Super-G depuis Carole Montillet le 1er février 2004 en Autriche, à Haus im Ennstal. Soit 18 ans d’attente pour le ski alpin tricolore. Le dernier podium remonte lui à 10 ans avec une troisième place de Marion Rolland à Schladming en mars 2012.

Concernant les autres Françaises, Tessa Worley a également réalisé une bonne course, se hissant dans le sillage des cadors et des médaillées olympiques avec une 6e place.